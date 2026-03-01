УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 1 березня

Потяги Укрзалізниці змінюють маршрути у семи регіонах — які рейси скасовано
Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 1 березня у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.
Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.
Рух Херсонщиною
Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів Херсонщиною організований з урахуванням безпекової ситуації.
В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.
Ситуація в Сумській області
Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.
У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.
На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Обстріл на Запоріжжі
Після нічного обстрілу в місті є перебої з електропостачанням.
Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.
Тимчасово обмежено курсування до/зі ст. Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39.
Рух поїздів на Харківщині та Донеччині
Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.
Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.
Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон буде чекати трансферу з Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.
Як курсують поїзди в бік Дніпра
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
- №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
- №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
- №6 Ясіня — Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.
Укрзалізниця попереджає пасажирів
УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.
Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.
