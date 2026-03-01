УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 1 березня

УЗ попередила про зміни руху поїздів. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 1 березня у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Рух Херсонщиною

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів Херсонщиною організований з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Обстріл на Запоріжжі

Після нічного обстрілу в місті є перебої з електропостачанням.

Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.

Тимчасово обмежено курсування до/зі ст. Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39.

Рух поїздів на Харківщині та Донеччині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон буде чекати трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Як курсують поїзди в бік Дніпра

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

