Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Потяги Укрзалізниці змінюють маршрути у семи регіонах — які рейси скасовано

Потяги Укрзалізниці змінюють маршрути у семи регіонах — які рейси скасовано

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 11:32
УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 1 березня
УЗ попередила про зміни руху поїздів. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 1 березня у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Реклама
Читайте також:

Рух Херсонщиною

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів Херсонщиною організований з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Обстріл на Запоріжжі

Після нічного обстрілу в місті є перебої з електропостачанням.

Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.

Тимчасово обмежено курсування до/зі ст. Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39.

Рух поїздів на Харківщині та Донеччині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон буде чекати трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Як курсують поїзди в бік Дніпра  

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • №6 Ясіня — Запоріжжя;
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Перевізник пояснив, що провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

В УЗ попросили пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно скласти її поруч.  

Раніше ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі. 

Також ми повідомляли, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявляється, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Укрзалізниця поїзди обстріли вокзали пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації