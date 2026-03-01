УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 1 марта

Поезда Укрзализныци меняют маршруты в семи регионах — какие рейсы отменены
Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 1 марта в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены изменения.
О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Движение по Херсонской области
Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме — движение поездов по Херсонщине организовано с учетом ситуации с безопасностью.
В УЗ просят пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.
Ситуация в Сумской области
Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской области продолжают курсировать.
В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.
На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Обстрел в Запорожье
После ночного обстрела в городе есть перебои с электроснабжением.
Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.
Временно ограничено курсирование до/со ст. Днепр-Главный для поездов №86/85, №128/127, №6, №40/39.
Движение поездов на Харьковщине и Донетчине
Участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.
От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами.
Поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет ждать трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.
Как курсируют поезда в сторону Днепра
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:
- №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
- №128/127 Львов — Запорожье — Львов;
- №6 Ясиня — Запорожье;
- №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.
Сообщение между Днепром и Запорожьем пока обеспечено автобусными трансферами.
Укрзализныця предупреждает пассажиров
УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.
Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.
