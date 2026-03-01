УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 1 марта

УЗ предупредила об изменениях движения поездов. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новости.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 1 марта в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены изменения.

О задержках и отмененных рейсах поездов

Движение по Херсонской области

Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме — движение поездов по Херсонщине организовано с учетом ситуации с безопасностью.

В УЗ просят пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Обстрел в Запорожье

После ночного обстрела в городе есть перебои с электроснабжением.

Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.

Временно ограничено курсирование до/со ст. Днепр-Главный для поездов №86/85, №128/127, №6, №40/39.

Движение поездов на Харьковщине и Донетчине

Участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами.

Поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет ждать трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Как курсируют поезда в сторону Днепра

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов;

№6 Ясиня — Запорожье;

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока обеспечено автобусными трансферами.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Перевозчик объяснил, что проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В компании объяснили, что работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье, или же аккуратно сложить его рядом.

Ранее мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Также мы сообщали, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних. Оказывается, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.