Відомий європейський аеропорт Ейндговен закриється: що чекатиме на пасажирів

Нідерландський аеропорт Ейндговен. Фото: Eindhoven Airport

Аеропорт Ейндговен в Нідерландах закриється майже на шість місяців, з 1 лютого до 19 липня 2027 року. Це відбудеться через масштабну реконструкцію летовища, яка передбачає повне оновлення інфраструктури і збільшення пропускної здатності. Ейндховен вважається одним із головних аеропортів для лоукостерів у Нідерландах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Transavia.

Що зміниться для пасажирів

Аеропорт Ейндговен є базою для бюджетних перевізників, тому закриття смуги зачепить передусім тих, хто обирав дешевші маршрути до Нідерландів замість прибуття в аеропорт Amsterdam Schiphol.

Основна частина напрямків тимчасово переміститься до Maastricht Aachen Airport. Літати буде можливо, але вже не з тієї точки, до якої звикли, і дістатися туди стане складніше: транспорт працюватиме з обмеженнями, а паркування скоротять до короткострокового.

Крім того, частина рейсів взагалі буде знята з розкладу.

Причини закриття аеропорту Ейндговен

Злітну смугу аеропорту перебудують практично заново — її розширять, додадуть нову руліжну доріжку та встановлять систему посадки категорії 3. Це означає, що в перспективі літаки зможуть працювати навіть за щільного туману.

Наразі площа терміналу становить приблизно 26 000 квадратних метрів, а під час реконструкції буде додано ще 12 000 квадратних метрів. Термінал розширюється, оскільки він занадто малий для поточної кількості пасажирів (приблизно 7 мільйонів на рік), адже він був розрахований лише на 5 мільйонів пасажирів на рік.

