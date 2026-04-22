Транспорт

Дата публікації: 22 квітня 2026 11:46
Відомий європейський аеропорт Ейндговен закриється: що чекатиме на пасажирів
Нідерландський аеропорт Ейндговен. Фото: Eindhoven Airport

Аеропорт Ейндговен в Нідерландах закриється майже на шість місяців, з 1 лютого до 19 липня 2027 року. Це відбудеться через масштабну реконструкцію летовища, яка передбачає повне оновлення інфраструктури і збільшення пропускної здатності. Ейндховен вважається одним із головних аеропортів для лоукостерів у Нідерландах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Transavia.

Що зміниться для пасажирів

Аеропорт Ейндговен є базою для бюджетних перевізників, тому закриття смуги зачепить передусім тих, хто обирав дешевші маршрути до Нідерландів замість прибуття в аеропорт Amsterdam Schiphol. 

Основна частина напрямків тимчасово переміститься до Maastricht Aachen Airport. Літати буде можливо, але вже не з тієї точки, до якої звикли, і дістатися туди стане складніше: транспорт працюватиме з обмеженнями, а паркування скоротять до короткострокового.

Крім того, частина рейсів взагалі буде знята з розкладу. 

Причини закриття аеропорту Ейндговен

Злітну смугу аеропорту перебудують практично заново — її розширять, додадуть нову руліжну доріжку та встановлять систему посадки категорії 3. Це означає, що в перспективі літаки зможуть працювати навіть за щільного туману. 

Наразі площа терміналу становить приблизно 26 000 квадратних метрів, а під час реконструкції буде додано ще 12 000 квадратних метрів. Термінал розширюється, оскільки він занадто малий для поточної кількості пасажирів (приблизно 7 мільйонів на рік), адже він був розрахований лише на 5 мільйонів пасажирів на рік.

Раніше Новини.LIVE писали про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він закриється з 23 квітня до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова. 

Також Новини.LIVE писали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно якому у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знає мало хто з туристів, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній. 

Ще Новини.LIVE писали, що в Дубаї відкрили перший у світі комерційний аеропорт для літаючих таксі. Він має чотири рівні, окремі зони зльоту і посадки, а також інтегрований пасажирський термінал. Саме звідси планують запускати регулярні рейси eVTOL — різних видів апаратів вертикального зльоту та посадки.

авіарейси аеропорти Нідерланди
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
Реклама

