У аеропорту можуть конфіскувати телефон та ноутбук через маловідоме правило

У пасажирів в аеропортах можуть забрати телефон або ноутбук ще до посадки на літак через правило, про яке мало хто знає. Воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпанії. Це правило застосовують служби безпеки аеропортів, а не самі перевізники, і воно дуже суворе.

Що перевіряють в аеропортах

Йдеться про електронні пристрої, які пасажири беруть із собою в ручну поклажу. Телефони, планшети, ноутбуки — стандартний набір, без якого вже складно уявити переліт. Проте під час контролю безпеки співробітники можуть попросити увімкнути будь-який із цих гаджетів.

Якщо пристрій не реагує через розряджений акумулятор, то ситуація ускладниться, тому що службі контролю потрібно переконатися, що техніка справді є безпечною, а не замаскований, наприклад, під ноутбук або телефон вибуховий пристрій.

Тому якщо пристрій не вмикається, пасажиру можуть заборонити брати його на борт. Техніку доведеться залишити або шукати інший варіант перевезення.

Офіційні рекомендації служби безпеки

Офіційні рекомендації сформульовані досить прямо: техніка має бути зарядженою перед поїздкою. Якщо пристрій не можна увімкнути на вимогу, його не дозволять пронести в літак.

Подальші дії залежать від конкретного аеропорту і перевізника. Якщо багаж ще не здано, іноді дозволяють покласти пристрій у валізу, яка піде в багажне відділення. Але це не завжди можливо і зазвичай вирішується на місці.

