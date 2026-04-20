Аеропорт для аеротаксі в Дубаї: як працюватиме перший вертопорт

Перший у світі комерційний вертопорт у Дубаї. Фото: Joby Aviation

У Дубаї завершили будівництво першого у світі комерційного аеропорту для літаючих таксі. Об’єкт уже технічно готовий до прийому електричних апаратів вертикального зльоту та посадки. Влада Дубая впевнена, що його запуск має змінити міську логістику і скоротити час пересування.

Проєкт реалізований як частина нової транспортної системи, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Перший у світі комерційний вертопорт готовий

Йдеться про повноцінний вертопорт для eVTOL (апаратів вертикального зльоту та посадки), фактично новий тип аеропорту. Він має чотири рівні, окремі зони зльоту і посадки, а також інтегрований пасажирський термінал. Саме звідси планують запускати регулярні рейси літаючих таксі.

Об’єкт розглядають як ключовий вузол майбутньої мережі. Перші комерційні польоти очікуються вже найближчим часом.

Що включає вертопорт та як працюватиме система

Пасажирам обіцяють цифрове бронювання через окремий застосунок. Реєстрація буде автоматизована, передбачені і преміальні зони очікування, як у класичних аеропортах.

Читайте також:

Окремо впроваджено швидку систему зарядки для електролітаків. Це критично для швидкого обігу рейсів у межах міста.

Вертопорт побудували поруч із міжнародним аеропортом Дубая. Є прямий доступ до метро, а також паркінг. Логіка в тому, щоб пасажир прилітав звичайним рейсом і далі пересувався містом уже повітряним таксі замість того, щоб користуватися наземними видами транспорту

Транспортна інтеграція зроблена так, щоб мінімізувати пересадки. Це одна з причин, чому Дубай робить ставку саме на цей формат.

Масштаб і плани на майбутнє

Після запуску мережі об’єкт зможе обслуговувати до 170 тисяч пасажирів на рік. Передбачено десятки тисяч рейсів, а оператор вертопорту має ексклюзивні права на кілька років.

Паралельно подібні ініціативи розвиваються і в США, але саме Дубай першим довів інфраструктуру до готовності.

