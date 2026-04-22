Известный европейский аэропорт Эйндховен закроется: что будет ждать пассажиров

Нидерландский аэропорт Эйндховен. Фото: Eindhoven Airport

Аэропорт Эйндховен в Нидерландах закроется почти на шесть месяцев, с 1 февраля до 19 июля 2027 года. Это произойдет из-за масштабной реконструкции аэропорта, которая предусматривает полное обновление инфраструктуры и увеличение пропускной способности. Эйндховен считается одним из главных аэропортов для лоукостеров в Нидерландах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Transavia.

Что изменится для пассажиров

Аэропорт Эйндховен является базой для бюджетных перевозчиков, поэтому закрытие полосы затронет прежде всего тех, кто выбирал более дешевые маршруты в Нидерланды вместо прибытия в аэропорт Amsterdam Schiphol.

Основная часть направлений временно переместится в Maastricht Aachen Airport. Летать будет возможно, но уже не из той точки, к которой привыкли, и добраться туда станет сложнее: транспорт будет работать с ограничениями, а парковку сократят до краткосрочной.

Кроме того, часть рейсов вообще будет снята с расписания.

Причины закрытия аэропорта Эйндховен

Взлетную полосу аэропорта перестроят практически заново — ее расширят, добавят новую рулежную дорожку и установят систему посадки категории 3. Это означает, что в перспективе самолеты смогут работать даже при плотном тумане.

Сейчас площадь терминала составляет примерно 26 000 квадратных метров, а во время реконструкции будет добавлено еще 12 000 квадратных метров. Терминал расширяется, поскольку он слишком мал для текущего количества пассажиров (примерно 7 миллионов в год), ведь он был рассчитан только на 5 миллионов пассажиров в год.

