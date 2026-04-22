Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Транспорт Популярный среди лоукостеров аэропорт закроется на полгода

Популярный среди лоукостеров аэропорт закроется на полгода

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 11:46
Известный европейский аэропорт Эйндховен закроется: что будет ждать пассажиров
Нидерландский аэропорт Эйндховен. Фото: Eindhoven Airport

Аэропорт Эйндховен в Нидерландах закроется почти на шесть месяцев, с 1 февраля до 19 июля 2027 года. Это произойдет из-за масштабной реконструкции аэропорта, которая предусматривает полное обновление инфраструктуры и увеличение пропускной способности. Эйндховен считается одним из главных аэропортов для лоукостеров в Нидерландах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Transavia.

Что изменится для пассажиров

Аэропорт Эйндховен является базой для бюджетных перевозчиков, поэтому закрытие полосы затронет прежде всего тех, кто выбирал более дешевые маршруты в Нидерланды вместо прибытия в аэропорт Amsterdam Schiphol.

Основная часть направлений временно переместится в Maastricht Aachen Airport. Летать будет возможно, но уже не из той точки, к которой привыкли, и добраться туда станет сложнее: транспорт будет работать с ограничениями, а парковку сократят до краткосрочной.

Кроме того, часть рейсов вообще будет снята с расписания.

Читайте также:

Причины закрытия аэропорта Эйндховен

Взлетную полосу аэропорта перестроят практически заново — ее расширят, добавят новую рулежную дорожку и установят систему посадки категории 3. Это означает, что в перспективе самолеты смогут работать даже при плотном тумане.

Сейчас площадь терминала составляет примерно 26 000 квадратных метров, а во время реконструкции будет добавлено еще 12 000 квадратных метров. Терминал расширяется, поскольку он слишком мал для текущего количества пассажиров (примерно 7 миллионов в год), ведь он был рассчитан только на 5 миллионов пассажиров в год.

Что еще стоит знать о мировых аэропортах

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он закроется с 23 апреля до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE писали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.

Еще Новини.LIVE писали, что в Дубае открыли первый в мире коммерческий аэропорт для летающих такси. Он имеет четыре уровня, отдельные зоны взлета и посадки, а также интегрированный пассажирский терминал. Именно отсюда планируют запускать регулярные рейсы eVTOL — различных видов аппаратов вертикального взлета и посадки.

авиарейсы аэропорты Нидерланды
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации