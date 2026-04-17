Популярний аеропорт в Іспанії закриють у квітні 2026 року: що чекає на туристів

Термінал аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Фото: Aena

Іспанський аеропорт Сантьяго-Росалія-де-Кастро призупиняє роботу більш ніж на місяць уже з наступного тижня. Усі рейси на цей період скасовані. Обмеження торкнуться тисяч мандрівників, зокрема тих, хто планував подорожі навесні.

Аеропорт тимчасово не прийматиме і не відправлятиме літаки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Express.

Чому закривають аеропорт

Закриття пов’язане з ремонтом злітно-посадкової смуги і триватиме з 23 квітня до 27 травня 2026 року. Роботи оцінюють у кілька мільйонів євро.

Передусім зміни відчують паломники, які прямують до Сантьяго-де-Компостела. Весна традиційно вважається піковим сезоном для проходження Шляху Святого Якова, тому частина поїздок опиниться під загрозою зриву або перенесення.

Що робити пасажирам скасованих рейсів

Іспанський оператор аеропортів Aena радить звертатися безпосередньо до авіакомпаній у разі змін у розкладі чи необхідності перебронювання.

Зазвичай перевізники пропонують альтернативні маршрути або можливість змінити дату вильоту без значних втрат.

Альтернативні маршрути

У таких випадках авіакомпанії пропонують пасажирам, які вже придбали авіаквитки на скасовані рейси, альтернативні варіанти перельоту через сусідні аеропорти.

Серед варіантів — приліт до аеропортів Віго чи Ла-Корунья, що розташовані приблизно за годину їзди від Сантьяго-де-Компостела.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ситуація з авіаперевезеннями в Європі й без того ускладнюється. Авіакомпанії скорочують рейси та піднімають ціни на квитки через проблеми з паливом. Якщо тенденція збережеться, ринок може зіткнутися зі значним скороченням польотів.

Також Новини.LIVE розповідали, що нова система в’їзду/виїзду до ЄС (EES) призвела до колапсу в аеропортах. Система дозволяє відстежити короткострокові перебування мандрівників в Європі, але її впровадження призвело ло хаосу. Пасажирам доводиться стояти у черзі до 3 годин.