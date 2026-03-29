Более 600 деталей двигателей украли в ЕС: безопасность полетов под угрозой

В Европе исчезли более 600 авиационных деталей, которые должны были быть уничтожены, но вместо этого могут оказаться в самолетах. Часть этих деталей относится к критически важным, что создает потенциальные риски для безопасности полетов. Инцидент связан с подменой подрядчика во время транспортировки груза.

Подмена подрядчика и исчезновение контейнеров

Речь идет о комплектующих, которые официально отправляли на утилизацию — процедуру, исключающую повторное использование. Однако, по данным Европейского агентства по авиационной безопасности, неизвестные выдали себя за легального подрядчика и перехватили груз.

Среди похищенного есть детали со статусом критических или ограниченно пригодных. Их повторное появление в обращении через неавторизованные продажи может создать угрозу для авиации. Поэтому агентство обнародовало перечень с серийными номерами, чтобы исключить их покупку.

Какие детали похищены

В списке пропавших — 625 компонентов турбовентиляторных двигателей. Больше всего деталей относятся к семейству CFM56, которые используются на Airbus A320 и Boeing 737. Также зафиксированы компоненты двигателей Pratt & Whitney PW1100, Rolls-Royce RB211 и IAE V2500.

Дополнительных комментариев в EASA не предоставили, отметив, что вся доступная информация уже обнародована, тогда как расследованием занимаются правоохранительные органы.

