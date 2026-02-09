Відео
Нова система контролю в аеропорту Кишинева — туристам порадили, як пройти

Нова система контролю в аеропорту Кишинева — туристам порадили, як пройти

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:27
Нова система контролю в аеропорту Кишинева — як без затримок та черг її пройти
Нова система контролю в аеропорту Кишинева. Фото: facebook.com/AirportChisinau

Багато авіакомпаній намагаються спростити життям пасажирам і запроваджують зміни, які дозволяють скоротити час в чергах. Зокрема, в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу.

Про те, як швидко пройти контроль в молдавському аеропорту розповідають Новини.LIVE з посиланням на користувачку larysa.lyashevska в Instagram.

Читайте також:

Нова система контролю в аеропорту Кишинева

В аеропорту Кишинева запрацювали нові турнікети з електронною ідентифікацією. За словами користувачки, ці зміни вводять пасажирів у паніку. Проте насправді процедура в рази простіше, ніж багато хто уявляє.

"Після реєстрації ви йдете на митний контроль — перед вам турнікет. Не шукайте людей, не стійте в черзі. Скануйте посадковий талон, двері відкриваються автоматично і проходите далі. Без паніки та питань", — поділилась мандрівниця.

Нову систему було впроваджено для пасажирів із ручною поклажею, які попередньо пройшли реєстрацію онлайн. Завдяки їй пасажири можуть зекономити час та нерви й пройти посадку з більшим комфортом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всього в терміналі встановили дев’ять електронних воріт, п’ять розташовані у зоні вильоту, два — у зоні прильоту. Ще одні ворота були розміщені у залі для офіційних делегацій.

Що ще варто знати українцям

Аеропорт Кишинева є хабом для авіакомпаній Air Moldova та Wizz Air. Тут також здійснюють рейси компанії Fly One, Turkish Airlines та Pegasus.

Українці можуть вигідно дістатися з Молдови до Італії, Португалії, Франції, Ізраїлю, Туреччини, Іспанії та інших популярних міст Європи та курортів.

Окрім того, в аеропорту Кишинева доволі зручні зали очікування, є велика дитяча зона та кімната матері та дитини.

Раніше ми розповідали, чому пасажира точно не пустять на літак. Перед кожним вильотом варто заздалегідь перевіряти термін дії закордонного паспорта.

Також дізнайтеся, що забороняється класти на багажні полички у літаку. Часто пасажири егоїстично займають багато місця, не думаючи про комфорт та безпеку інших.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
