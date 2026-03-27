Головна Транспорт EASA оновило рекомендацію авіакомпаніям уникати польотів на Близькому Сході

EASA оновило рекомендацію авіакомпаніям уникати польотів на Близькому Сході

Дата публікації: 27 березня 2026 20:54
Пасажирський літак Boeing. Фото: Simple Flying

Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA в п'ятницю подовжило до 10 квітня дію свого припису для авіакомпаній. Літакам слід обходити повітряний простір Ірану, Ізраїлю та кількох держав уздовж Перської затоки, оскільки там триває інтенсивна військова діяльність.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт EASA.

Нова рекомендація EASA

Попередня рекомендація EASA діяла до 27 березня.

"Наявність систем протиповітряної оборони, крилатих і балістичних ракет, здатних діяти на всіх висотах, і використання повітряних засобів, здатних діяти на всіх висотах, включно з можливістю перехоплення, робить весь повітряний простір, що зазнає впливу, вразливим до ризиків розповсюдження, помилкової ідентифікації, прорахунків і невдач у процедурах перехоплення", — йдеться у повідомленні.

Що ще необхідно знати укоаїнцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відомі авіакомпанії втрачають близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також від зупинки роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

Читайте також:

Ще Новини.LIVE розповідали, що лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси з найближчих до України аеропортів. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Молдови — аеропорт цієї країни став вже своєрідним хабом для українців.

Мандрівники зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії, Німечини, Франції, Італії та Греції. 

Також писали, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились.

Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
