Нелегальних мігрантів із США депортуватимуть на лакшері-літаку мільярдерів — деталі

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) почало процес купівлі літака Boeing 737 MAX 8, який раніше літав як приватний бізнес-джет. Його мають намір задіяти в операціях Імміграційної та митної служби США (ICE), що займається міграційним контролем і депортаціями.

Втім, суспільство звернуло увагу, що це розкішний приватний літак, на якому раніше літали мільярдери, пише Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Літак мільярдерів Boeing 737 MAX

Мова йде про літак це Boeing 737 MAX 8 у виконанні Boeing Business Jet (BBJ), виготовлений у 2018 році. Першим покупцем стала компанія Fertitta Enterprises, яка належить мільярдерові Тілманові Фертітті.

DHS орендувало цей борт восени минулого року, а нині пропонує викупити його за близько 70 млн доларів.

Причиною скандалу у американському суспільстві стало технічне оснащення судна. У VIP-літаку дві спальні з ліжками queen size, душові кабіни, велика зона відпочинку, кухня, великі телеекрани та навіть віскі-бар. Такий комфорт викликав скептицізм, що літак мають використовувати для депортаційних рейсів ICE.

Уряд подав до Адміністративно-бюджетного управління Білого дому (Office of Management besides Budget, OMB) пояснення: судно матиме "подвійне призначення". Воно виконуватиме рейси ICE з депортації й водночас перевозитиме високопосадовців.

Роз'яснення високопосадовців

DHS стверджує, що власний літак зменшить витрати на оренду й дасть змогу швидше реагувати на термінові завдання.

"Цей новий літак виконуватиме подвійні завдання: як депортаційні рейси ICE, так і поїздки на рівні кабінету міністрів. Він літає на 40% дешевше, ніж військовий літак, який виконує депортаційні рейси ICE, заощаджуючи американським платникам податків сотні мільйонів доларів", — заявив речник DHS.

Навіщо нелегальним мігрантам розкіш

Представники міністерства, коли їх запитали, як роскішний літак зі спальнями, душовими кабінами та баром використовуватиметься для депортацій, відповили, що "одна зі спалень зараз переобладнюється під сидіння, щоб підготувати літак до виконання вимог його місії з депортації".

