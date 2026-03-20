Перший у світі: Viking спустив на воду унікальний круїзний лайнер

Компанія Viking спустила на воду перший круїзний лайнер на водні. Фото: Shippax.

Круїзна компанія Viking спустила на воду корабель Viking Libra, розрахований на 998 пасажирів. Це перший у світі лайнер, що використовує водень в якості палива. У перший сезон судно виконуватиме рейси у Середземному морі та Північній Європі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення круїзної компанії.

В перший рейс вже цього року

Церемонія спуску відбулася на верфі Fincantieri в італійському місті Анконі. Судно валовою місткістю 54,3 тис. тонн перейшло до етапу добудови. Передача замовнику запланована на листопад 2026 року.

Енергетична установка використовує скраплений водень і паливні елементи, що дозволяє виконувати рейси без викидів. Потужність установки сягає 6 МВт.

Скільки кают на Viking Libra

На борту лайнера передбачено 499 кают, в яких можуть комфортно розмістится 988 пасажирів.

"Спуск на воду Viking Libra - це наступний етап у розвитку Viking та нашого партнерства з Fincantieri. З самого початку проєктування суден ми приділяли увагу зменшенню споживання палива, і Viking Libra стало найекологічнішим судном у нашому флоті", — заявив голова Viking Торстейн Хаген.

Також зараз будується аналогічне судно Viking Astrea, передача замовнику запланована на 2027 рік.

Нагадаємо, що Viking є міжнародною круїзною компанією з флотом понад 100 суден, а Fincantieri — один із найбільших суднобудівних холдингів Європи.

