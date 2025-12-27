Який вигляд має найбільший круїзний лайнер у світі (фото)

Круїзний лайнер Icon of the Seas. Фото: royalcaribbean.com

Найбільший круїзний лайнер у світі на сьогоднішній день — це справжнє плавуче місто. Вага Icon of the Seas становить 248 663 тонни, а довжина від носа до корми — 365 метрів.

Про це пише Euronews.

Найбільший круїзний лайнер світу

Icon of the Seas компанії Royal Caribbean — це гігантський круїзний лайнер, що вміщує 7 600 пасажирів і має найбільший у світі морський аквапарк під назвою Thrill Island.

Він оснащений шістьма величезними гірками, серед яких Frightening Bolt, Pressure Drop, Storm Chasers, Hurricane Hunter і Storm Surge. Цей гігант був спущений на воду лише минулого року.

Окрім аквапарку на судні є симулятор серфінгу FlowRider, оглядовий майданчик Crown’s Edge, скелелазна стіна, ковзанка Absolute Zero, повноцінний спортивний майданчик, міні поле для гольфа, аквазона, де проводять шоу, та кілька басейнів.

Для тих, хто не любить вечірки, на лайнері є солярій, казино, безкрайній басейн Cloud 17, джакузі та розважальні заклади, де проходять живі виступи.

Ціни на круїзи на найбільшому лайнері світу стартують від 1 400 доларів за одну особу на добу.

