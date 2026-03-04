Aquila презентуала катамаран 50 Sail — дизайн и характеристики (фото)

Катамаран 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans. Колаж: Новини.LIVE

Комапнія Aquila Catamarans на нещодавній виставці Miami Boat Show презентували 23-кілограмовий катамаран 50 Sail. Модель вирізняється просторими каютами, панорамними вікнами та високими стелями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Реклама

Читайте також:

Нова модель катамарану Aquila Catamarans 50 Sail

Зазначається, що модель катамарану 50 Sail була розроблена у співпраці з J&J Design, давнім партнером Aquila Catamaran у сфері дизайну. В ній було збільшено простір та покращена функціональність.

50 Sail має характерні для Aquila елементи дизайну— сходи від моста до носа, що забезпечують легкий перехід між двома зонами.

Салон і камбуз катамарану просторі та світлі завдяки панорамним вікнам. Під палубою можна вибрати конфігурацію з чотирма, п'ятьма або шістьма каютами — з високими стелями та окремим місцем для зберігання речей.

Каюта катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans

Стильний дизайн катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans Фото: Aquila Catamarans

Каюти надзвичайно комфортні завдяки просторому сховищу, ліжку розміру "queen-size" та окремій ванній кімнаті з пральною машиною/сушаркою.

Раніше ми розповідали про найбільший круїзний лайнер світу та чому його називають справжнім плавучим містом.

Icon of the Seas компанії Royal Caribbean — це гігантський круїзний лайнер, що вміщує 7 600 пасажирів і має найбільший у світі морський аквапарк під назвою Thrill Island.

Також писали про найдорожчий транспортний та військовий об'єкт світу.

USS Abraham Lincoln належить до класу Nimitz, тобто найбільших кораблів, які коли-небудь будувало людство. Довжина перевищує 330 метрів, водотоннажність сягає близько 100 тисяч тонн.

Сумарна вартість USS Abraham Lincoln разом з авіакрилом оцінюється в межах 12-16 мільярдів доларів.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась