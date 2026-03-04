Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Aquila презентували нову модель катамарана — чим вона унікальна

Aquila презентували нову модель катамарана — чим вона унікальна

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 16:27
Aquila презентуала катамаран 50 Sail — дизайн и характеристики (фото)
Катамаран 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans. Колаж: Новини.LIVE

Комапнія Aquila Catamarans на нещодавній виставці Miami Boat Show презентували 23-кілограмовий катамаран 50 Sail. Модель вирізняється просторими каютами, панорамними вікнами та високими стелями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Реклама
Читайте також:

Нова модель катамарану Aquila Catamarans 50 Sail

Зазначається, що модель катамарану 50 Sail була розроблена у співпраці з J&J Design, давнім партнером Aquila Catamaran у сфері дизайну. В ній було збільшено простір та покращена функціональність.

50 Sail має характерні для Aquila елементи дизайну— сходи від моста до носа, що забезпечують легкий перехід між двома зонами.

Салон і камбуз катамарану просторі та світлі завдяки панорамним вікнам. Під палубою можна вибрати конфігурацію з чотирма, п'ятьма або шістьма каютами — з високими стелями та окремим місцем для зберігання речей.

Screenshot 2026-03-03 at 2.17.11 PM
Каюта катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans
AQ50ES_Flybridge%202
Стильний дизайн катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans Фото: Aquila Catamarans

Каюти надзвичайно комфортні завдяки просторому сховищу, ліжку розміру "queen-size" та окремій ванній кімнаті з пральною машиною/сушаркою.

Раніше ми розповідали про найбільший круїзний лайнер світу та чому його називають справжнім плавучим містом.

Icon of the Seas компанії Royal Caribbean — це гігантський круїзний лайнер, що вміщує 7 600 пасажирів і має найбільший у світі морський аквапарк під назвою Thrill Island.

Також писали про найдорожчий транспортний та військовий об'єкт світу. 

USS Abraham Lincoln належить до класу Nimitz, тобто найбільших кораблів, які коли-небудь будувало людство. Довжина перевищує 330 метрів, водотоннажність сягає близько 100 тисяч тонн.  

Сумарна вартість USS Abraham Lincoln разом з авіакрилом оцінюється в межах 12-16 мільярдів доларів.

океан технології Дизайн море суднобудування
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації