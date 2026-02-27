У Європі презентували перший катамаран, повністю надрукований на 3D-принтері

Презентований морський катамаран, надрукований на 3D-принтері. Фото: Caracol. Колаж: Новини.LIVE

Іспанська фірма V2 Group та італійська Caracol AM спустили на воду унікальний морський катамаран завдовжки шість метрів. Він повністю надрукуваний промисловим 3D-принтером з програмним керуванням.

Це перше у світі судно такого розміру, виготовлене подібним методом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Caracol.

Модель для серійного виробництва

Цей човен зробили не для демонстрації й не збираються залишити в одному екземплярі. Він буде ходити у відкритому морі як повноцінний катамаран.

З самого початку проєкт розробляли як технологію, яку легко перенести на серійне виробництво. Завдання полягало не лише в тому, щоб показати, як принтер вміє друкувати великі деталі, а й побудувати процес, придатний для повторення на фабриці.

Корпус катамарана спроєктували як суцільну деталь без роз’ємів. Його надрукували за один цикл, тому в ньому немає великої кількості з’єднань. Завдяки цьому зникло багато потенційних точок пошкодження, а ручну працю під час складання скоротили до мінімуму.

Як працює технологія

Технологія працює інакше, ніж традиційне виробництво скловолоконних човнів. У звичайному циклі спочатку виготовляють форму, потім у неї вручну укладають кілька шарів матеріалів. Тут же робот послідовно наносить композит шар за шаром, орієнтуючись на цифрову модель.

Такий спосіб дає ширші дизайнерські можливості, точніше розраховує витрати сировини й зменшує шкідливі відходи.

Випробування у відкритому морі

Перед тим як відправити катамаран на воду, інженери перевірили плавучість, жорсткість і опірність ударних навантажень у морі. Проєкт пройшов повний цикл: від підбору матеріалів і друку до фінішної обробки.

"Крупноформатний 3D-друк дозволяє створювати унікальні дизайни, оптимально використовувати матеріали та знижувати вплив на навколишнє середовище", — додають розробники.

