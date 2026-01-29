Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Світовий рекорд — унікальний електричний пором почав ходові випробування

Світовий рекорд — унікальний електричний пором почав ходові випробування

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 16:17
Австралія спустила на воду найбільший у світі електричний пором
Електричний пором Hull 096. Фото: Newatlas.com

В австралійському порту Гобарт уперше самостійно рушив найбільший у світі пором на батареях. Велика 130-метрова конструкція, відома під технічною назвою Hull 096, пливе без гуркоту двигунів і без вихлопів.

Це перший випадок в історії, коли корабель такого розміру працює виключно на електротязі, без допоміжних двигунів чи палива, пише New Atlas.

Реклама
Читайте також:

Як проєктували електропором

Спочатку цей пором планували будувати на зрідженому газі для південноамериканського оператора Buquebus. Але за кілька років газ подорожчав, а акумулятори, навпаки, стали доступнішими, а зарядна інфраструктура — потужнішою.

У 2023 році компанія вирішила ризикнути й повністю переробити проєкт під електричну тягу. 

Вперше в історії судноплавства

Hull 096 став найбільшим кораблем, збудованим компанією Incat, та водночас найбільшим у світі поромом, що покладається лише на батареї. 

Голова Incat Роберт Кліффорд назвав цей проєкт стрибком у майбутнє. За його словами, це спроба показати, якими стануть великі комерційні судна вже в найближчі роки.

Всередині порому заховано понад 250 тонн літієвих батарей. Їхня ємність складає 40 МВт-год, і це в чотири рази потужніше за все, що зараз плаває в цивільному флоті.

Водночас, портові випробування є лише першим етапом. Попереду пором ще чекає на серію тестів на навантаження, автономність і поведінку судна у різних режимах.  

Нагадаємо, Німеччина даватиме до 6 тисяч євро покупцям електрокарів, щоб підтримати вітчизняних виробників. 

Також ми писали, що німецька компанія Siemens зайшла у залізницю Польщі та будуватиме для неї високошвидкісні поїзди. 

рекорд Австралія пасажири проєкт суднобудування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації