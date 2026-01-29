Австралія спустила на воду найбільший у світі електричний пором

Електричний пором Hull 096. Фото: Newatlas.com

В австралійському порту Гобарт уперше самостійно рушив найбільший у світі пором на батареях. Велика 130-метрова конструкція, відома під технічною назвою Hull 096, пливе без гуркоту двигунів і без вихлопів.

Це перший випадок в історії, коли корабель такого розміру працює виключно на електротязі, без допоміжних двигунів чи палива, пише New Atlas.

Як проєктували електропором

Спочатку цей пором планували будувати на зрідженому газі для південноамериканського оператора Buquebus. Але за кілька років газ подорожчав, а акумулятори, навпаки, стали доступнішими, а зарядна інфраструктура — потужнішою.

У 2023 році компанія вирішила ризикнути й повністю переробити проєкт під електричну тягу.

Вперше в історії судноплавства

Hull 096 став найбільшим кораблем, збудованим компанією Incat, та водночас найбільшим у світі поромом, що покладається лише на батареї.

Голова Incat Роберт Кліффорд назвав цей проєкт стрибком у майбутнє. За його словами, це спроба показати, якими стануть великі комерційні судна вже в найближчі роки.

Всередині порому заховано понад 250 тонн літієвих батарей. Їхня ємність складає 40 МВт-год, і це в чотири рази потужніше за все, що зараз плаває в цивільному флоті.

Водночас, портові випробування є лише першим етапом. Попереду пором ще чекає на серію тестів на навантаження, автономність і поведінку судна у різних режимах.

