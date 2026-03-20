Первый в мире: Viking спустил на воду уникальный круизный лайнер

Компания Viking спустила на воду первый круизный лайнер на водороде. Фото: Shippax.

Круизная компания Viking спустила на воду корабль Viking Libra, рассчитанный на 998 пассажиров. Это первый в мире лайнер, использующий водород в качестве топлива. В первый сезон судно будет выполнять рейсы в Средиземном море и Северной Европе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение круизной компании.

В первый рейс уже в этом году

Церемония спуска состоялась на верфи Fincantieri в итальянском городе Анконе. Судно валовой вместимостью 54,3 тыс. тонн перешло к этапу достройки. Передача заказчику запланирована на ноябрь 2026 года.

Энергетическая установка использует сжиженный водород и топливные элементы, что позволяет выполнять рейсы без выбросов. Мощность установки достигает 6 МВт.

Сколько кают на Viking Libra

На борту лайнера предусмотрено 499 кают, в которых могут комфортно разместится 988 пассажиров.

"Спуск на воду Viking Libra — это следующий этап в развитии Viking и нашего партнерства с Fincantieri. С самого начала проектирования судов мы уделяли внимание уменьшению потребления топлива, и Viking Libra стало самым экологичным судном в нашем флоте", — заявил глава Viking Торстейн Хаген.

Также сейчас строится аналогичное судно Viking Astrea, передача заказчику запланирована на 2027 год.

Напомним, что Viking является международной круизной компанией с флотом более 100 судов, а Fincantieri — один из крупнейших судостроительных холдингов Европы.

В начале февраля в австралийском порту Хобарт впервые самостоятельно двинулся крупнейший в мире паром на батареях. Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива.

Сначала этот паром планировали строить на сжиженном газе для южноамериканского оператора Buquebus. Но за несколько лет газ подорожал, а аккумуляторы, наоборот, стали доступнее, а зарядная инфраструктура — мощнее.

Также мы рассказывали, как выглядит самый большой круизный лайнер мира и почему его называют настоящим плавучим городом. Вес Icon of the Seas составляет 248 663 тонны, а длина от носа до кормы — 365 метров.

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, вмещающий 7 600 пассажиров и имеющий самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Еще мы писали о 3D-принтере вместо верфи — в Европе презентовали первый катамаран, полностью напечатанный на принтере.

Уникальный морской катамаран длиной шесть метров стал первым в мире судном такого размера, изготовленным подобным методом.