Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Первый в мире: Viking спустил на воду уникальный круизный лайнер

Первый в мире: Viking спустил на воду уникальный круизный лайнер

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 12:54
Первый в мире: Viking спустил на воду уникальный круизный лайнер
Компания Viking спустила на воду первый круизный лайнер на водороде. Фото: Shippax.

Круизная компания Viking спустила на воду корабль Viking Libra, рассчитанный на 998 пассажиров. Это первый в мире лайнер, использующий водород в качестве топлива. В первый сезон судно будет выполнять рейсы в Средиземном море и Северной Европе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение круизной компании.

Церемония спуска состоялась на верфи Fincantieri в итальянском городе Анконе. Судно валовой вместимостью 54,3 тыс. тонн перешло к этапу достройки. Передача заказчику запланирована на ноябрь 2026 года.

Энергетическая установка использует сжиженный водород и топливные элементы, что позволяет выполнять рейсы без выбросов. Мощность установки достигает 6 МВт.

Сколько кают на Viking Libra

На борту лайнера предусмотрено 499 кают, в которых могут комфортно разместится 988 пассажиров.

"Спуск на воду Viking Libra — это следующий этап в развитии Viking и нашего партнерства с Fincantieri. С самого начала проектирования судов мы уделяли внимание уменьшению потребления топлива, и Viking Libra стало самым экологичным судном в нашем флоте", — заявил глава Viking Торстейн Хаген.

Также сейчас строится аналогичное судно Viking Astrea, передача заказчику запланирована на 2027 год.

Напомним, что Viking является международной круизной компанией с флотом более 100 судов, а Fincantieri — один из крупнейших судостроительных холдингов Европы.

Что еще интересно знать украинцам

В начале февраля в австралийском порту Хобарт впервые самостоятельно двинулся крупнейший в мире паром на батареях. Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива.

Сначала этот паром планировали строить на сжиженном газе для южноамериканского оператора Buquebus. Но за несколько лет газ подорожал, а аккумуляторы, наоборот, стали доступнее, а зарядная инфраструктура — мощнее.

Также мы рассказывали, как выглядит самый большой круизный лайнер мира и почему его называют настоящим плавучим городом. Вес Icon of the Seas составляет 248 663 тонны, а длина от носа до кормы — 365 метров.

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, вмещающий 7 600 пассажиров и имеющий самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Еще мы писали о 3D-принтере вместо верфи — в Европе презентовали первый катамаран, полностью напечатанный на принтере.

Уникальный морской катамаран длиной шесть метров стал первым в мире судном такого размера, изготовленным подобным методом.

туристы путешествие судостроение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации