Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нові розв'язки та чотири смуги: готуються зміни на об'їзній Львова

Нові розв’язки та чотири смуги: готуються зміни на об’їзній Львова

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 13:46
Ремонт доріг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Служба відновлення у Львівській області розробляє проєктну документацію для реконструкції автомобільної дороги Т 1416. Проєкт стосується ділянки, яка з'єднує населені пункти Рясне-Руське та Бірки. Відрізок має довжину понад 5 кілометрів і входить до складу майбутньої Північної об'їзної дороги міста Львова.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.net.

Що планують зробити з дорогою

Проєкт передбачає повну модернізацію наявної інфраструктури. Основні зміни включають розширення проїзної частини та створення умов для різних учасників дорожнього руху.

"Буде по дві смуги руху в кожному напрямку з освітленням на всій протяжності дороги. Крім цього, збудуємо велосипедну доріжку. Цю дорогу заплановано зʼєднати із майбутнім автошляхом "Північний обхід Львова", — повідомили у Службі відновлення.

Трирівнева розв’язка і екрани від шуму

Також у Львові готують проєкт великої перебудови західної об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. Він охопить ділянку від Рясне-Руського до вулиці Городоцької й передбачає значні інженерні зміни. 

Читайте також:

Служба відновлення й розвитку інфраструктури Львівщини прагне довести трасу до категорії І-Б. Це теж означає по дві смуги в кожен бік: в результаті буде менше заторів, швидший транзит і зрозуміла схема руху. 

На перехресті з трасою М-11 Львів — Шегині проєктують трирівневу розв’язку. Кільце, до якого водії вже звикли, обіцяють зберегти. 

Оновлять не лише проїжджу частину. Вздовж траси встановлять шумозахисні екрани й облаштують шість зупинок громадського транспорту. 

Після завершення робіт дозволена швидкість зросте до 110 км/год. Очікується, що щодня трасою їздитимуть майже 47 тисяч автомобілів.

Львів дороги реконструкція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації