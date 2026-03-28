Нові розв’язки та чотири смуги: готуються зміни на об’їзній Львова

Ремонт доріг.

Служба відновлення у Львівській області розробляє проєктну документацію для реконструкції автомобільної дороги Т 1416. Проєкт стосується ділянки, яка з'єднує населені пункти Рясне-Руське та Бірки. Відрізок має довжину понад 5 кілометрів і входить до складу майбутньої Північної об'їзної дороги міста Львова.

Що планують зробити з дорогою

Проєкт передбачає повну модернізацію наявної інфраструктури. Основні зміни включають розширення проїзної частини та створення умов для різних учасників дорожнього руху.

"Буде по дві смуги руху в кожному напрямку з освітленням на всій протяжності дороги. Крім цього, збудуємо велосипедну доріжку. Цю дорогу заплановано зʼєднати із майбутнім автошляхом "Північний обхід Львова", — повідомили у Службі відновлення.

Трирівнева розв’язка і екрани від шуму

Також у Львові готують проєкт великої перебудови західної об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. Він охопить ділянку від Рясне-Руського до вулиці Городоцької й передбачає значні інженерні зміни.

Служба відновлення й розвитку інфраструктури Львівщини прагне довести трасу до категорії І-Б. Це теж означає по дві смуги в кожен бік: в результаті буде менше заторів, швидший транзит і зрозуміла схема руху.

На перехресті з трасою М-11 Львів — Шегині проєктують трирівневу розв’язку. Кільце, до якого водії вже звикли, обіцяють зберегти.

Оновлять не лише проїжджу частину. Вздовж траси встановлять шумозахисні екрани й облаштують шість зупинок громадського транспорту.

Після завершення робіт дозволена швидкість зросте до 110 км/год. Очікується, що щодня трасою їздитимуть майже 47 тисяч автомобілів.

