Новые развязки и четыре полосы: готовятся изменения на объездной Львова

Служба восстановления во Львовской области разрабатывает проектную документацию для реконструкции автомобильной дороги Т 1416. Проект касается участка, который соединяет населенные пункты Рясное-Русское и Борки. Отрезок имеет длину более 5 километров и входит в состав будущей Северной объездной дороги города Львова.

Что планируют сделать с дорогой

Проект предусматривает полную модернизацию существующей инфраструктуры. Основные изменения включают расширение проезжей части и создание условий для различных участников дорожного движения.

"Будет по две полосы движения в каждом направлении с освещением на всей протяженности дороги. Кроме этого, построим велосипедную дорожку. Эту дорогу запланировано соединить с будущей автодорогой "Северный объезд Львова", — сообщили в Службе восстановления.

Трехуровневая развязка и экраны от шума

Также во Львове готовят проект большой перестройки западной объездной дороги М-10 Львов — Краковец. Он охватит участок от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и предусматривает значительные инженерные изменения.

Служба восстановления и развития инфраструктуры Львовщины стремится довести трассу до категории І-Б. Это тоже означает по две полосы в каждую сторону: в результате будет меньше пробок, более быстрый транзит и понятная схема движения.

На перекрестке с трассой М-11 Львов — Шегини проектируют трехуровневую развязку. Кольцо, к которому водители уже привыкли, обещают сохранить.

Обновят не только проезжую часть. Вдоль трассы установят шумозащитные экраны и обустроят шесть остановок общественного транспорта.

После завершения работ разрешенная скорость возрастет до 110 км/ч. Ожидается, что ежедневно по трассе будут ездить почти 47 тысяч автомобилей.

Ранее Новини.LIVE писали, почему почти 80% перевозчиков Украины исчезли и что сейчас происходит с этой отраслью.

За все время существования рынка пассажирских перевозок в Украине было зарегистрировано около 157 тысяч перевозчиков. Из них сегодня реально работает лишь немногим более 32 тысяч. Фактически 79% всех компаний и ФЛП, которые когда-то заходили в этот бизнес, уже прекратили деятельность.

Также Новини.LIVE рассказывали, где расположена одна из самых опасных дорог мира. Самая опасная дорога Британии была построена римлянами. Перевал Харднотт в Озерном крае имеет экстремальный уклон и не имеет ограждений. На нем очень часто происходят аварии, особенно во время сложных погодных условий.

Еще Новини.LIVE сообщали о самых красивых станциях метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями, потому что власти некоторых городов стремится сделать станции в метро уникальными и предоставляет художникам возможность оформлять их интерьер и создавать настоящие шедевры.