Главная Транспорт Новые развязки и четыре полосы: готовятся изменения на объездной Львова

Новые развязки и четыре полосы: готовятся изменения на объездной Львова

Дата публикации 28 марта 2026 13:46
Новые развязки и четыре полосы: готовятся изменения на объездной Львова
Ремонт дорог. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Служба восстановления во Львовской области разрабатывает проектную документацию для реконструкции автомобильной дороги Т 1416. Проект касается участка, который соединяет населенные пункты Рясное-Русское и Борки. Отрезок имеет длину более 5 километров и входит в состав будущей Северной объездной дороги города Львова.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net.

Что планируют сделать с дорогой

Проект предусматривает полную модернизацию существующей инфраструктуры. Основные изменения включают расширение проезжей части и создание условий для различных участников дорожного движения.

"Будет по две полосы движения в каждом направлении с освещением на всей протяженности дороги. Кроме этого, построим велосипедную дорожку. Эту дорогу запланировано соединить с будущей автодорогой "Северный объезд Львова", — сообщили в Службе восстановления.

Трехуровневая развязка и экраны от шума

Также во Львове готовят проект большой перестройки западной объездной дороги М-10 Львов — Краковец. Он охватит участок от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и предусматривает значительные инженерные изменения.

Читайте также:

Служба восстановления и развития инфраструктуры Львовщины стремится довести трассу до категории І-Б. Это тоже означает по две полосы в каждую сторону: в результате будет меньше пробок, более быстрый транзит и понятная схема движения.

На перекрестке с трассой М-11 Львов — Шегини проектируют трехуровневую развязку. Кольцо, к которому водители уже привыкли, обещают сохранить.

Обновят не только проезжую часть. Вдоль трассы установят шумозащитные экраны и обустроят шесть остановок общественного транспорта.

После завершения работ разрешенная скорость возрастет до 110 км/ч. Ожидается, что ежедневно по трассе будут ездить почти 47 тысяч автомобилей.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
