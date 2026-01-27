Де у світі розташована одна з найнебезпечніших доріг — локація та цікаві факти

Перевал Харднотт. Фото: TripAdvisor

У Британії є кілька небезпечних трас, але серед них є одна з найекстремальніших. Вона є справжнім викликом для водіїв — з різким ухилом та поворотами.

Про це пише Daily Express.

Екстремальна дорога у Британії

Найнебезпечніша дорога Британії була побудована римлянами. Перевал Харднотт в Озерному краї має екстремальний ухил та не має огороджень. На ньому дуже часто стаються аварії, особливо під час складних погодних умов.

Деякі їдуть цим маршрутом заради захоплюючих краєвидів, але інші з радістю додають час до своєї подорожі, щоб уникнути небезпеки.

Перевал Харднотт — це найкоротший маршрут від центральної частини Озерного краю до Західної Камбрії. Його довжина простягається всього на 21 кілометр.

Дорога має довгу і славну історію — вона була прокладена римлянами близько 110 року н. е. і вела до вражаючої фортеці на вершині перевала, відомої сьогодні як форт Харднотт.

Після відходу римлян дорога залишалася непопулярною і занедбаною аж до 1880-х років, допоки місцева асоціація готельєрів не профінансувала її будівництво.

Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут одним із найстрашніших у їх житті.

"Помилково виїхав на цей перевал по дорозі до замку Манкастер з Амблсайда, це була найстрашніша поїздка в моєму житті"

"Одного разу потрапивши на цю дорогу, ви вже не зможете з неї з'їхати. Круті схили та круті повороти дуже небезпечні. Якби я побачив попереджувальний знак, я б ніколи не поїхав туди".

Проте частина мандрівників у захваті від краси перевалу.

"Абсолютно фантастично! Я вожу машину вже багато років і впевнений у своїх силах, тому для мене це була легка поїздка".

"Переїхавши вершину, обов'язково варто зупинитися біля старої фортеці, щоб помилуватися приголомшливими краєвидами".

