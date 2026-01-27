Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Де розташована одна з найнебезпечніших доріг світу

Де розташована одна з найнебезпечніших доріг світу

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:22
Де у світі розташована одна з найнебезпечніших доріг — локація та цікаві факти
Перевал Харднотт. Фото: TripAdvisor

У Британії є кілька небезпечних трас, але серед них є одна з найекстремальніших. Вона є справжнім викликом для водіїв — з різким ухилом та поворотами.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Екстремальна дорога у Британії

Найнебезпечніша дорога Британії була побудована римлянами. Перевал Харднотт в Озерному краї має екстремальний ухил та не має огороджень. На ньому дуже часто стаються аварії, особливо під час складних погодних умов.

Деякі їдуть цим маршрутом заради захоплюючих краєвидів, але інші з радістю додають час до своєї подорожі, щоб уникнути небезпеки.

Перевал Харднотт — це найкоротший маршрут від центральної частини Озерного краю до Західної Камбрії. Його довжина простягається всього на 21 кілометр.

Дорога має довгу і славну історію — вона була прокладена римлянами близько 110 року н. е. і вела до вражаючої фортеці на вершині перевала, відомої сьогодні як форт Харднотт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після відходу римлян дорога залишалася непопулярною і занедбаною аж до 1880-х років, допоки місцева асоціація готельєрів не профінансувала її будівництво.

Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут одним із найстрашніших у їх житті.

 "Помилково виїхав на цей перевал по дорозі до замку Манкастер з Амблсайда, це була найстрашніша поїздка в моєму житті"

"Одного разу потрапивши на цю дорогу, ви вже не зможете з неї з'їхати. Круті схили та круті повороти дуже небезпечні. Якби я побачив попереджувальний знак, я б ніколи не поїхав туди".

Проте частина мандрівників у захваті від краси перевалу.

"Абсолютно фантастично! Я вожу машину вже багато років і впевнений у своїх силах, тому для мене це була легка поїздка".

"Переїхавши вершину, обов'язково варто зупинитися біля старої фортеці, щоб помилуватися приголомшливими краєвидами".

Раніше ми розповідали про найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Також ми писали про незвичні залізниці світу. Вони перетворять ваш маршрут із точки А в точку Б у справжню пригоду.

Великобританія подорож дороги небезпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації