Де у світі розташована одна з найнебезпечніших доріг — локація та цікаві факти

У Британії є кілька небезпечних трас, але серед них є одна з найекстремальніших. Вона є справжнім викликом для водіїв — з різким ухилом та поворотами.
Екстремальна дорога у Британії
Найнебезпечніша дорога Британії була побудована римлянами. Перевал Харднотт в Озерному краї має екстремальний ухил та не має огороджень. На ньому дуже часто стаються аварії, особливо під час складних погодних умов.
Деякі їдуть цим маршрутом заради захоплюючих краєвидів, але інші з радістю додають час до своєї подорожі, щоб уникнути небезпеки.
Перевал Харднотт — це найкоротший маршрут від центральної частини Озерного краю до Західної Камбрії. Його довжина простягається всього на 21 кілометр.
Дорога має довгу і славну історію — вона була прокладена римлянами близько 110 року н. е. і вела до вражаючої фортеці на вершині перевала, відомої сьогодні як форт Харднотт.
Після відходу римлян дорога залишалася непопулярною і занедбаною аж до 1880-х років, допоки місцева асоціація готельєрів не профінансувала її будівництво.
Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут одним із найстрашніших у їх житті.
"Помилково виїхав на цей перевал по дорозі до замку Манкастер з Амблсайда, це була найстрашніша поїздка в моєму житті"
"Одного разу потрапивши на цю дорогу, ви вже не зможете з неї з'їхати. Круті схили та круті повороти дуже небезпечні. Якби я побачив попереджувальний знак, я б ніколи не поїхав туди".
Проте частина мандрівників у захваті від краси перевалу.
"Абсолютно фантастично! Я вожу машину вже багато років і впевнений у своїх силах, тому для мене це була легка поїздка".
"Переїхавши вершину, обов'язково варто зупинитися біля старої фортеці, щоб помилуватися приголомшливими краєвидами".
