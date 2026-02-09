Київ оголосив тендер на добудову розв’язки на Берестейському проспекті за 609 млн грн

Проєкт реконструкції. Фото: КМДА

У Києві планують завершити реконструкцію транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана. Для цього місто оголосило тендер на визначення генерального підрядника.

Очікувана вартість робіт становить 609,8 млн грн. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Реклама

Читайте також:

Де саме планують завершити роботи

Йдеться про транспортну розв’язку в Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Замовником виступає КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

Реклама

Суму будівництва визначили за скоригованим кошторисом з урахуванням зауважень ДП "НДІпроектреконструкція".

Які роботи передбачені проєктом

Після обрання генерального підрядника планують завершити повний комплекс робіт, зокрема:

Реклама

будівництво двох з’їздів шляхопроводу;

антикорозійний захист конструкцій і систем водовідведення;

дорожні роботи з улаштуванням бар’єрного та перильного огородження;

перевлаштування інженерних мереж;

благоустрій прилеглої території;

організацію дорожнього руху за постійною схемою;

введення транспортної розв’язки в експлуатацію.

Тендерні пропозиції прийматимуть відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Що ще потрібно знати киянам

Транспортна розв’язка на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана є одним із ключових вузлів дорожньої інфраструктури Києва, тому що зʼєднує два великі райони, Солом’янський і Шевченківський — і щодня приймає потік тисяч автомобілів.

Реклама

Добудова з’їздів та оновлення схем руху повинна зменшити затори та зробити рух більш швидким для водіїв і громадського транспорту.

Раніше ми повідомляли, що у Львові готують проєкт великої перебудови об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. Він охопить ділянку від Рясне-Руського до вулиці Городоцької й передбачає значні інженерні зміни, у тому числі трирівневу розв'язку.

Реклама

Також дізнайтеся, де розташована одна з найнебезпечніших доріг світу. Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут у Великій Британії одним із найстрашніших у їх житті.