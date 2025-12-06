Найгарніші станції метро у світі — де варто побувати кожному (фото)

Станція "Formosa Boulevard" у Тайвані. Фото: Instagram

Більшість міст світу мають власну розгалужену мережу громадського транспорту — від автобусів до метро. Влада деяких міст прагне зробити станції у метро унікальними та надає художникам можливість оформлювати їх інтер'єр та створювати прекрасні шедеври.

найгарніші станції метро у світі, які має побачити кожен.

"Rådhuset" у Стокгольмі (Швеція)

У Стокгольмі дуже багато ліній метро. Деякі з них прикрашені та варті уваги, але найвідоміша, яку обов'язково потрібно відвідати — це станція "Rådhuset" на блакитній лінії, яка вражає своїми фарбами.

"Політехніка" у Румунії

Вона розташована поблизу кампусу Університету Політехніки Бухареста. Підлога станції викладена чорним гранітом і мармуром, стіни та стеля білого кольору, а стеля підтримується двома рядами товстих круглих колон, облицьованих білим мармуром. Вночі станція виглядає казково, тут можна зробити стильні фото.

"Formosa Boulevard" у Тайвані

Однією з найкрасивіших станцій метро в Азії є Formosa Boulevard у районі Сінсін, Гаосюн. Вона названа на честь проєкту Formosa Boulevard, реконструкції дороги Jhongshan Road у Гаосюні в рамках підготовки до Всесвітніх ігор 2009 року. Їх візитівкою є "Купол світла" — найбільша скляна споруда у світі. Вона була спроєктована італійським художником Нарцисом Квальяттою.

"Толедо" в Італії

Толедо — станція на лінії 1 метро Неаполя, названа на честь сусідньої вулиці Віа Толедо. Стеля станції розписана психоделічними фіолетово-синіми візерунками, тому її ще називають "станцією мистецтв". Метро Толедо отримало премію LEAF Award 2013 як "Громадська споруда року".

"Новий Світ-Університет" у Польщі

"Новий Світ-Університет" — станція в центральній частині лінії M2 Варшавського метро, платформу якої оздобили фіолетовим освітленням. Деталі інтер'єру та фрески були розроблені художником Войцехом Фангором.

