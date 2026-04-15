Лайфхак для ручної поклажі: бортпровідник розповів, що необхідно брати у багаж

Бортпровідник Wizz Air розповів, яку одну річ завжди кладе у валізу, незалежно від напрямку польоту. За його словами, саме вона допомагає вмістити більше речей, особливо коли летиш лише з ручною поклажею. Йдеться не про техніку чи одяг, а про простий органайзер, який змінює сам підхід до пакування.

Він порадив цю річ навіть тим, хто звик пакуватися "на око", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Лайфхак від бортпровідника Wizz Air

Адам Годж працює бортпровідником Wizz Air уже 8 років і за цей час облетів понад 25 країн. Каже, що знає літак досконально, і не тільки сервіс, але і все про багаж.

За роки роботи він назбирав чимало дрібних звичок. Частина з них про те, як швидко скласти речі і не переривати валізу щоразу заново.

Йдеться про "packing cubes" — це невеликі дорожні органайзери у формі м'яких тканинних контейнерів (кубів або прямокутників) на блискавці, які допомагають впорядкувати речі всередині валізи чи рюкзака. Порожні вони майже не займають місця.

Бортпровідник каже, що тепер кладе їх у кожну сумку, навіть робочу. Сенс простий: з їх допомогою речі не лежать купою. Футболки окремо, техніка окремо, взуття теж. Немає ситуації, коли відкрив валізу — і все випало. І головне, що тепер у валізу вміщується більше.

Де взяти "packing cubes"

Такі органайзери продаються майже всюди: від масмаркету до онлайн-магазинів. Є дешевші, є дорожчі набори, різні за кількістю та розмірами.

В Україні вони є у широкому продажу під назвами "дорожні органайзери", "упаковочні чохли" або просто "пакувальні куби".

Ще один лайфхак

Окрім органайзерів, бортпровідник радить брати складні контейнери для косметики, невеликі баночки, які ставляться одна в одну.

Таким чином креми, лосьйони, дрібні засоби будуть в одному місці, без розкиданих флаконів. До того ж, це теж відчутна економія простору.

