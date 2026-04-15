Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Неочевидний лайфхак: що радять завжди брати у багаж бортпровідники

Неочевидний лайфхак: що радять завжди брати у багаж бортпровідники

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 20:14
Лайфхак для ручної поклажі: бортпровідник розповів, що необхідно брати у багаж
Лайфхак, який допоможе розмістити речі у валізі. Фото: Mirror. Колаж: Новини.LIVE

Бортпровідник Wizz Air розповів, яку одну річ завжди кладе у валізу, незалежно від напрямку польоту. За його словами, саме вона допомагає вмістити більше речей, особливо коли летиш лише з ручною поклажею. Йдеться не про техніку чи одяг, а про простий органайзер, який змінює сам підхід до пакування.

Він порадив цю річ навіть тим, хто звик пакуватися "на око", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Лайфхак від бортпровідника Wizz Air

Адам Годж працює бортпровідником Wizz Air уже 8 років і за цей час облетів понад 25 країн. Каже, що знає літак досконально, і не тільки сервіс, але і все про багаж.

За роки роботи він назбирав чимало дрібних звичок. Частина з них про те, як швидко скласти речі і не переривати валізу щоразу заново.

Йдеться про "packing cubes" — це невеликі дорожні органайзери у формі м'яких тканинних контейнерів (кубів або прямокутників) на блискавці, які допомагають впорядкувати речі всередині валізи чи рюкзака. Порожні вони майже не займають місця.

Бортпровідник каже, що тепер кладе їх у кожну сумку, навіть робочу. Сенс простий: з їх допомогою речі не лежать купою. Футболки окремо, техніка окремо, взуття теж. Немає ситуації, коли відкрив валізу — і все випало. І головне, що тепер у валізу вміщується більше. 

Де взяти "packing cubes"

Такі органайзери продаються майже всюди: від масмаркету до онлайн-магазинів. Є дешевші, є дорожчі набори, різні за кількістю та розмірами. 

В Україні вони є у широкому продажу під назвами "дорожні органайзери", "упаковочні чохли" або просто "пакувальні куби". 

Ще один лайфхак

Окрім органайзерів, бортпровідник радить брати складні контейнери для косметики, невеликі баночки, які ставляться одна в одну.

Таким чином креми, лосьйони, дрібні засоби будуть в одному місці, без розкиданих флаконів. До того ж, це теж відчутна економія простору. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, повербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнуть проблеми з повербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В).

Також Новини.LIVE писали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Щоб уникнути зайвих витрат, варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що український авіаперевізник SkyUp відновлює рейси з території Румунії. Компанія запускає пряме авіасполучення між Бухарестом і Ларнакою на Кіпрі. Рейси поки будуть введені лише на літній період 2026 року. 

авіарейси подорож лайфхаки
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації