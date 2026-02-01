Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чому квиток за 15 євро в аеропорту може стати втричі дорожчим

Чому квиток за 15 євро в аеропорту може стати втричі дорожчим

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:15
Подорож літаком — як не переплачувати за багаж в аеропорту
Квитки на літак. Фото: Freepik

Багато лоукостерів пропонують вигідні ціни на рейси, проте авіакомпанії часто приховують додаткові збори та платежі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Як не переплачувати в аеропорту

Експерт з подорожей розкрив дорогу помилку, через яку пасажири часто переплачують за багаж. 

Виконавчий редактор Thrifty Traveler Кайл Поттер порекомендував по можливості обмежуватися лише ручною поклажею, оскільки часто багаж зважують і відповідно до ваги та розмірів вираховують ціну.

Експерт розповів, що пасажири можуть користуватись калькулятором вартості багажу, але це потрібно робити перед тим, як купувати квиток на літак.

Знаючи вагу свого багажу, ви можете підібрати тип квитка відповідно до своїх потреб. У аеропорту оплата багажу вам обійдеться в рази дорожче.

У деяких авіакомпаніях оплата в аеропорту за реєстрацію або перевезення багажу може коштувати понад 75 доларів та в кілька разів перевищувати вартість самого квитка.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії пропонують в меню млинці з ікрою та інші вишуканні ресторанні страви.

Також писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця через свою вагу.

аеропорти подорож економія літаки квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації