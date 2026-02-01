Подорож літаком — як не переплачувати за багаж в аеропорту

Квитки на літак. Фото: Freepik

Багато лоукостерів пропонують вигідні ціни на рейси, проте авіакомпанії часто приховують додаткові збори та платежі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Як не переплачувати в аеропорту

Експерт з подорожей розкрив дорогу помилку, через яку пасажири часто переплачують за багаж.

Виконавчий редактор Thrifty Traveler Кайл Поттер порекомендував по можливості обмежуватися лише ручною поклажею, оскільки часто багаж зважують і відповідно до ваги та розмірів вираховують ціну.

Експерт розповів, що пасажири можуть користуватись калькулятором вартості багажу, але це потрібно робити перед тим, як купувати квиток на літак.

Знаючи вагу свого багажу, ви можете підібрати тип квитка відповідно до своїх потреб. У аеропорту оплата багажу вам обійдеться в рази дорожче.

У деяких авіакомпаніях оплата в аеропорту за реєстрацію або перевезення багажу може коштувати понад 75 доларів та в кілька разів перевищувати вартість самого квитка.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії пропонують в меню млинці з ікрою та інші вишуканні ресторанні страви.

Також писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця через свою вагу.