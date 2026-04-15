Лайфхак для ручной клади: бортпроводник рассказал, что необходимо брать в багаж

Лайфхак, который поможет разместить вещи в чемодане.

Бортпроводник Wizz Air рассказал, какую одну вещь всегда кладет в свой багаж, независимо от направления полета. По его словам, именно она помогает вместить больше вещей, особенно когда летишь только с ручной кладью. Речь идет не о технике или одежде, а о простом органайзере, который меняет сам подход к упаковке.

Он посоветовал эту вещь даже тем, кто привык паковаться "на глаз", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Лайфхак от бортпроводника Wizz Air

Адам Годж работает бортпроводником Wizz Air уже 8 лет и за это время облетел более 25 стран. Говорит, что знает самолет досконально, и не только сервис, но и все о багаже.

За годы работы он собрал немало мелких привычек. Часть из них о том, как быстро сложить вещи и не перерывать чемодан каждый раз заново.

Речь идет о "packing cubes" — это небольшие дорожные органайзеры в форме мягких тканевых контейнеров (кубов или прямоугольников) на молнии, которые помогают упорядочить вещи внутри чемодана или рюкзака. Пустые они почти не занимают места.

Читайте также:

Бортпроводник говорит, что теперь кладет их в каждую сумку, даже рабочую. Смысл прост: с их помощью вещи не лежат кучей. Футболки отдельно, техника отдельно, обувь тоже. Нет ситуации, когда открыл чемодан - и все выпало. И главное, что теперь в чемодан помещается больше.

Где взять "packing cubes"

Такие органайзеры продаются почти везде: от массмаркета до онлайн-магазинов. Есть дешевле, есть дорогие наборы, разные по количеству и размерам.

В Украине они есть в широкой продаже под названиями "дорожные органайзеры", "упаковочные чехлы" или просто "упаковочные кубы".

Еще один лайфхак

Кроме органайзеров, бортпроводник советует брать складные контейнеры для косметики, небольшие баночки, которые ставятся друг в друга.

Таким образом кремы, лосьоны, мелкие средства будут в одном месте, без разбросанных флаконов. К тому же, это тоже ощутимая экономия пространства.

