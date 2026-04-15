Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Неочевидный лайфхак: что советуют всегда брать в багаж бортпроводники

Неочевидный лайфхак: что советуют всегда брать в багаж бортпроводники

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 20:14
Лайфхак для ручной клади: бортпроводник рассказал, что необходимо брать в багаж
Лайфхак, который поможет разместить вещи в чемодане. Фото: Mirror. Коллаж: Новини.LIVE

Бортпроводник Wizz Air рассказал, какую одну вещь всегда кладет в свой багаж, независимо от направления полета. По его словам, именно она помогает вместить больше вещей, особенно когда летишь только с ручной кладью. Речь идет не о технике или одежде, а о простом органайзере, который меняет сам подход к упаковке.

Он посоветовал эту вещь даже тем, кто привык паковаться "на глаз", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Лайфхак от бортпроводника Wizz Air

Адам Годж работает бортпроводником Wizz Air уже 8 лет и за это время облетел более 25 стран. Говорит, что знает самолет досконально, и не только сервис, но и все о багаже.

За годы работы он собрал немало мелких привычек. Часть из них о том, как быстро сложить вещи и не перерывать чемодан каждый раз заново.

Речь идет о "packing cubes" — это небольшие дорожные органайзеры в форме мягких тканевых контейнеров (кубов или прямоугольников) на молнии, которые помогают упорядочить вещи внутри чемодана или рюкзака. Пустые они почти не занимают места.

Бортпроводник говорит, что теперь кладет их в каждую сумку, даже рабочую. Смысл прост: с их помощью вещи не лежат кучей. Футболки отдельно, техника отдельно, обувь тоже. Нет ситуации, когда открыл чемодан - и все выпало. И главное, что теперь в чемодан помещается больше.

Где взять "packing cubes"

Такие органайзеры продаются почти везде: от массмаркета до онлайн-магазинов. Есть дешевле, есть дорогие наборы, разные по количеству и размерам.

В Украине они есть в широкой продаже под названиями "дорожные органайзеры", "упаковочные чехлы" или просто "упаковочные кубы".

Еще один лайфхак

Кроме органайзеров, бортпроводник советует брать складные контейнеры для косметики, небольшие баночки, которые ставятся друг в друга.

Таким образом кремы, лосьоны, мелкие средства будут в одном месте, без разбросанных флаконов. К тому же, это тоже ощутимая экономия пространства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, повербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнут проблемы с повербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В).

Также Новини.LIVE писали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. Чтобы избежать лишних расходов, стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинский авиаперевозчик SkyUp возобновляет рейсы с территории Румынии. Компания запускает прямое авиасообщение между Бухарестом и Ларнакой на Кипре. Рейсы пока будут введены только на летний период 2026 года.

авиарейсы путешествие лайфхаки
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации