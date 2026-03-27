Головна Транспорт Українська авіакомпанія SkyUp відновлює польоти з Румунії: маршрут та ціни

Українська авіакомпанія SkyUp відновлює польоти з Румунії: маршрут та ціни

Дата публікації: 27 березня 2026 17:55
Літак SkyUp на злітній смузі. Фото: SkyUp Airlines/Facebook

Українська авіакомпанія SkyUp після річної паузи оголосила про відновлення польотів з Румунії. Перевізник відкриває прямі рейси з Бухареста до Ларнаки (Кіпр) на літо 2026 року. Польоти виконуватимуться раз на тиждень упродовж усього сезону, що фактично розширює варіанти виїзду для українців через Румунію.

Квитки вже є у продажу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення авіакомпанії SkyUp. 

Графік, маршрут та ціни рейсу Бухарест — Ларнака

Програма польотів починається 3 червня і завершується 16 вересня 2026 року. Рейси за напрямком Бухарест (OTP) — Ларнака (LCA) відправлятимуться щосереди. Квитки тепер доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на квитки стартують від 131 євро.

В компанії також нагадали про доступні додаткові послуги, зокрема, можливість забронювати зручне місце в літаку, взяти з собою домашніх улюбленців та додатковий багаж.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що популярний лоукостер Wizz Air спростував інформацію про відновлення польотів з України. Виявилось, що компанія дійсно шукає пілотів в Україні, але — на перспективу, щоб підготувати фахівців на майбутнє. В Wizz Air заявили, що рекламу компанії не так зрозуміли. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ryanair значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Перевізник вкладе 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.

Ще Новини.LIVE розповідали, що насправді не можна класти на багажні полички у літаку. Під час посадки в літаках усе частіше виникають конфлікти через багажні полички. Пасажири кладуть туди куртки, рюкзаки, пакети з продуктами — а коли заходять інші люди, місця для валіз уже немає.

Часті запитання

Чия авіакомпанія SkyUp?

SkyUp — це приватна українська авіакомпанія, заснована у 2017 році родиною підприємців Альба (Тетяна, Юрій та Олександр), які володіють компанією у рівних частках. Компанія афілійована з туроператором Join UP!.

Компанія працює за гібридною моделлю (чартерні та лоукост-рейси) і, незважаючи на закрите небо над Україною, продовжує працювати в Європі.

Де зараз базується авіакомпанія SkyUp?

Після початку повномасштабної війни компанії SkyUp вдалося переправити свої літаки за кордон. Зараз головним хабом SkyUp є столиця Молдови Кишинів. Це один із найближчих аеропортів до України.

Водночас авіакомпанія розвиває рейси з Румунії та Польщі як додаткові зручні пункти вильоту для українських пасажирів.  

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
