Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Головний аеропорт України оновлюють попри закрите небо

Головний аеропорт України оновлюють попри закрите небо

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:43
Бориспіль готують до післявоєнного відновлення польотів — деталі модернізації
Злітно-посадкова смуга аеропорту Бориспіль. Фото: facebook.com/airportboryspil

Наразі закритий міжнародний аеропорт "Бориспіль" готується до масштабного оновлення. Корейська компанія KOICA планує модернізувати ключові операційні та ІТ-системи аеропоту, які мають запрацювати після відновлення польотів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aviation.

Реклама
Читайте також:

Аеропорт, який зараз не приймає рейси

Нагадаємо, "Бориспіль" не працює для цивільної авіації з лютого 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді головний авіахаб країни фактично перебуває в режимі очікування.

Попри це, робота триває. З 26 січня по 6 лютого в аеропорту працювала група консультантів KOICA. Протягом цього часу фахівці доопрацьовували технічну документацію та узгоджували, які саме системи і яким чином оновлюватимуть.

Що планують оновити у "Борисполі"

Проєкт включає впровадження автоматизованих систем для пасажирів — самостійної реєстрації (Common Use Self Service) і самостійної здачі багажу (Self Bag Drop). Ці технології вже давно використовуються у великих європейських аеропортах. 

Також планують оновити цифрову інфраструктуру — від внутрішніх операційних систем до рішень, які забезпечують безпеку й стабільність роботи в умовах пікового навантаження. Паралельно аналізують ринок постачальників, готують технічні вимоги та процедури закупівель.

Адаптація під українські реалії

Окремо проговорювалося те, як все це працюватиме в українських умовах, тобто процедурам державних закупівель, логістиці поставок, наявності сервісних компетенцій та довгостроковій підтримці систем. У 2026 році планують завершити підготовку технічної документації та перейти до практичного етапу закупівель.

"Навіть в умовах закритого повітряного простору ми всебічно готуємо головний авіаційний вузол країни до відновлення польотів та експлуатації за сучасними міжнародними стандартами", — зазначив гендиректор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

Що це означає для пасажирів

Таким чином "Бориспіль" намагається не просто відновити довоєнний формат роботи, а вийти на новий рівень. Щоб у момент відкриття неба аеропорт був готовий працювати швидко, і з сучасними сервісами, яки з'явилися в аеропортах світу за чотири роки. 

Як раніше заявляв Олексій Дубревський, аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні буде готовий відновити польоти пасажирських літаків. Авіакомпанії також готові повернутися до роботи у нашій країні в короткі терміни.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушники будуть вимушені сплатити штраф від 60 до 145 євро.

Також писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.

аеропорти аеропорт Бориспіль літаки реконструкція пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації