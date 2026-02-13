Бориспіль готують до післявоєнного відновлення польотів — деталі модернізації

Злітно-посадкова смуга аеропорту Бориспіль. Фото: facebook.com/airportboryspil

Наразі закритий міжнародний аеропорт "Бориспіль" готується до масштабного оновлення. Корейська компанія KOICA планує модернізувати ключові операційні та ІТ-системи аеропоту, які мають запрацювати після відновлення польотів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aviation.

Реклама

Читайте також:

Аеропорт, який зараз не приймає рейси

Нагадаємо, "Бориспіль" не працює для цивільної авіації з лютого 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді головний авіахаб країни фактично перебуває в режимі очікування.

Попри це, робота триває. З 26 січня по 6 лютого в аеропорту працювала група консультантів KOICA. Протягом цього часу фахівці доопрацьовували технічну документацію та узгоджували, які саме системи і яким чином оновлюватимуть.

Що планують оновити у "Борисполі"

Проєкт включає впровадження автоматизованих систем для пасажирів — самостійної реєстрації (Common Use Self Service) і самостійної здачі багажу (Self Bag Drop). Ці технології вже давно використовуються у великих європейських аеропортах.

Також планують оновити цифрову інфраструктуру — від внутрішніх операційних систем до рішень, які забезпечують безпеку й стабільність роботи в умовах пікового навантаження. Паралельно аналізують ринок постачальників, готують технічні вимоги та процедури закупівель.

Адаптація під українські реалії

Окремо проговорювалося те, як все це працюватиме в українських умовах, тобто процедурам державних закупівель, логістиці поставок, наявності сервісних компетенцій та довгостроковій підтримці систем. У 2026 році планують завершити підготовку технічної документації та перейти до практичного етапу закупівель.

"Навіть в умовах закритого повітряного простору ми всебічно готуємо головний авіаційний вузол країни до відновлення польотів та експлуатації за сучасними міжнародними стандартами", — зазначив гендиректор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

Що це означає для пасажирів

Таким чином "Бориспіль" намагається не просто відновити довоєнний формат роботи, а вийти на новий рівень. Щоб у момент відкриття неба аеропорт був готовий працювати швидко, і з сучасними сервісами, яки з'явилися в аеропортах світу за чотири роки.

Як раніше заявляв Олексій Дубревський, аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні буде готовий відновити польоти пасажирських літаків. Авіакомпанії також готові повернутися до роботи у нашій країні в короткі терміни.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушники будуть вимушені сплатити штраф від 60 до 145 євро.

Також писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.