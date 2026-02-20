Самый маленький аэропорт Европы на острове Корву - как работает

Аэропорт португальского острова Корву. Фото: Dreamstime. Коллаж: Новини.LIVE

На острове Корву в Атлантическом океане работает один из самых маленьких аэропортов мира и Европейского Союза. Для туристов и местных жителей он является единственной связью с материковой Португалией и другими островами Азорского архипелага.

Всего семь тысяч пассажиров в год

Самый маленький аэропорт Европейского Союза расположен менее чем в километре от центра единственного населенного пункта острова — Вила-ду-Корву. От терминала до жилых домов можно дойти за несколько минут.

Кстати, добираться до аэропорта удобнее всего пешком, так как даже с противоположного края Вила-ду-Корву путь займет не более 15 минут.

Код аэропорта — CVU (IATA), международный код ICAO — LPCR. За год этот мини-аэропорт обслуживает около семи тысяч пассажиров — это цифра, которую крупные европейские хабы видят за несколько часов работы.

Взлетная полоса над океаном

Главная особенность аэропорта Корву — это очень короткая взлетно-посадочная полоса, проходящая прямо вдоль океанского побережья.

В то же время, такая близость к воде означает и зависимость от погоды. Из-за сильного ветра или тумана рейсы часто отменяют или переносят.



Здание аэропорта — это лишь один небольшой терминал, где нет ни длинных коридоров, ни больших залов ожидания или зоны дьюти-фри.

Для пассажира это не просто транспортный узел, а часть атмосферы острова, и вообще каждый рейс является долгожданным событием, связывающим горстку местных жителей и немногочисленных туристов с остальной Португалией и ЕС.

Что еще интересно знать украинцам

Полной противоположностью карликовому португальскому аэропорту является огромный международный аэропорт Дубая (DXB). Он расположен в Аль-Гархуде, примерно в 14 км от знаменитой башни Бурдж-Халифа.

DXB является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Аэропорт также является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

DXB функционирует как оживленный авиационный узел с тремя крупными терминалами. В 2025 году аэропорт обслужил 95,2 млн пассажиров, установив новый мировой рекорд по годовому международному пассажиропотоку.

Также мы писали, что главный аэропорт Украины обновляют несмотря на закрытое небо. Сейчас закрытый международный аэропорт "Борисполь" готовят к послевоенному восстановлению полетов.

Корейская компания KOICA планирует модернизировать ключевые операционные и ИТ-системы аэропота, которые должны заработать после возобновления полетов.

Еще мы сообщали, что в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа. Она была введена для того, чтобы упростить и ускорить процедуру прохождения таможенного контроля.