Україна
Головна Транспорт Аеропорт Кишинева — звідки курсують автобуси до України

Аеропорт Кишинева — звідки курсують автобуси до України

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:27
Як дістатися з аеропорту Кишинева до України — зупинка та доступні рейси
Аеропорт Кишинева. Фото: moldova1.md

Один з найближчих аеропортів до України розташований у столиці Молдови Кишиневі. Він є ідеальним варіантом для тих, хто планує дістатись літаком до популярних курортів та міст Європи.

Про те, як зручно дістатись з молдавського аеропорту до багатьох міст України розповідають Новини.LIVE з посиланням на користувачку larysa.lyashevska в Instagram.

Дорога до України з аеропорту Кишинева

Виходиш з аеропорту і спуститися трохи вниз у бік АЗС "Лукойл" — саме там зупиняється багато автобусів та маршруток до багатьох міст України — Києва, Одеси, Кривий Ріг, Умані, Житомира, Львова, та інших.

Квитки краще придбати заздалегіть онлайн, щоб не витрачати на це час після прибуття в аеропорт.

Перед прибуття до Кишинева перегляньте роклад літаків — частина маршрутів підлаштована під авіатур. З аеропорту Кишинева зручно дістатися до будь-яких куточків України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що ще варто знати українцям

Перед поїздками за кордон варто обов'язково перевірити стан і термін дії вашого закордонного паспорта, адже вас можуть не випустити з країни навіть через незначні дефекти документу.

Зокрема, документ потребує заміни, якщо термін його дії закінчився або наближається до завершення. Багато країн вимагають, щоб документ залишався дійсним ще мінімум 3–6 місяців після в'їзду.

Раніше ми розповідали, що Україна й Молдова погодили відкриття ще одного автомобільного пункту пропуску на спільній ділянці кордону. Він буде цілодобовим та пропускатиме пасажирські машини й вантажівки.

Також писали, що Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Українців не пропускають без довідки про повну справність авто навіть із повним пакетом документів. 

 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
