Україна
PKP Intercity змінив умови придбання квитків у Польщі — деталі

PKP Intercity змінив умови придбання квитків у Польщі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:23
У Польщі PKP Intercity збільшив терміни бронювання квитків
Потяг PKP Intercity. Фото: intercity.pl

Польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги. Це дозволить заздалегідь планувати свою подорож рейсами, які мають найбільший ажіотаж.

Про це йдеться на сайті компанії.

Раннє бронювання квитків PKP Intercity

Зазначається, що грудня PKP Intercity змінює правила придбання квитків на поїзди категорій EIC та EIP. Саме на ці рейси з 3 грудня цього року посадкові талони будуть доступні за 120 днів до відправлення. До цього часу квитки  на внутрішні перевезення можна було придбати максимум за 30 днів до відправлення.

Така можливість дасть мандрівникам заздалегідь купувати потрібні місця в потязі, особливо в періоди підвищеного пасажиропотоку.

Квитки на внутрішні сполучення можна придбати заздалегідь у додатку PKP Intercity, касах та на сайті e-IC.

"Наприклад, з 3 грудня пасажири зможуть придбати квитки на поїздки до 7 березня. А з 6 лютого, за 30 днів до впровадження коригування розкладу руху PKP Polskie Linie Kolejowe, буде доступний продаж квитків на поїздки до 13 червня", — йдеться в повідомленні.

Проте правила для залізничних рейсів до України залишаються без змін — їх можна придбати за 20 днів до відправлення потягу.

Раніше ми розповідали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Також у столиці Польщі Варшаві нині працюють над новою лінією метрополітену, потяги на якій курсуватимуть без машиністів

Польща подорож поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
