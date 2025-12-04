У Польщі PKP Intercity збільшив терміни бронювання квитків

Потяг PKP Intercity. Фото: intercity.pl

Польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги. Це дозволить заздалегідь планувати свою подорож рейсами, які мають найбільший ажіотаж.

Про це йдеться на сайті компанії.

Раннє бронювання квитків PKP Intercity

Зазначається, що грудня PKP Intercity змінює правила придбання квитків на поїзди категорій EIC та EIP. Саме на ці рейси з 3 грудня цього року посадкові талони будуть доступні за 120 днів до відправлення. До цього часу квитки на внутрішні перевезення можна було придбати максимум за 30 днів до відправлення.

Така можливість дасть мандрівникам заздалегідь купувати потрібні місця в потязі, особливо в періоди підвищеного пасажиропотоку.

Квитки на внутрішні сполучення можна придбати заздалегідь у додатку PKP Intercity, касах та на сайті e-IC.

"Наприклад, з 3 грудня пасажири зможуть придбати квитки на поїздки до 7 березня. А з 6 лютого, за 30 днів до впровадження коригування розкладу руху PKP Polskie Linie Kolejowe, буде доступний продаж квитків на поїздки до 13 червня", — йдеться в повідомленні.

Проте правила для залізничних рейсів до України залишаються без змін — їх можна придбати за 20 днів до відправлення потягу.

