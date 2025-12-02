Відео
У Франції анонсували новий потяг — куди зможуть дістатись туристи

У Франції анонсували новий потяг — куди зможуть дістатись туристи

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:33
У Франції запустять потяг через 6 унікальних міст — напрямки
Потяг у Франції. Фото: Strutture Trasporto Alto Adige SpA

З огляду на величезну популярність Парижа, важко уявити собі поїздку до Франції без хоча б короткої зупинки в столиці. Незабаром у цій неймовірній європейській країні запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Про це пише Travel off Path.

Читайте також:

Новий потяг у Франції

Зазначається, що новий потяг з'єднає міста Франції Бордо та Ліон, які відомі своїми кулінарними шедеврами та унікальною архітектурою.

Новий залізничний маршрут планують запустити у 2027 році. В ньому буде 6 зупинок, зокрема одна поблизу Парижа: 

  • Бордо-Сен-Жан (Бордо, південний захід Франції);
  • Ангулем (між Бордо і Пуатьє);
  • Пуатьє (західна Франція);
  • Сен-П'єр-де-Кор (поблизу Тура, долина Луари);
  • Массі TGV (на південь від Парижа);
  • Ліон-Пар-Дьє (центрально-східна Франція).

У Франції очікують, що у перший рік запуску нового залізничного маршруту він доставить до місць призначення близько 1 мільйона пасажирів.

Квитки ще не надійшли у продаж, але відомо, що їхня вартість орієнтовно становитиме 22 долари. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
