Найкрасивіші залізничні станції у всьому світі (фото)

Станція Байюнь у Гуанчжоу (Китай). Фото: Вікіпедія

Більшість залізничних станції у світі не відрізняються один від одного, проте деякі з нагадують справжні витвори мистецтва. Від сучасних архітектурних шедеврів до прекрасних історичних фасадів, які самі по собі є туристичною атракцією — ці локації частиною будь-якого міста, селища чи села.

Про це пише Hello.

Сент-Панкрас Інтернешнл у Лондоні (Британія)

Станція поєднує в собі вікторіанську розкіш із сучасним шиком — високий скляний дах станції, витончені ковані елементи та знаменитий Великий зал. Це не тільки транспортний вузол, але й місце, де розташовано безліч елітних магазинів і ресторанів — можна сходити на шопінг та пообідати. Зовнішній вигляд станції повторює архітектурний стиль неоготики та всередині нагадує собор.

Гранд-Сентрал-Термінал у Нью-Йорку (США)

Його величезний головний вестибюль є одним з найбільш фотографованих місць у світі — його небесний купол розписаний сузір'ями та складними знаками зодіаку. Елегантність і позачасова краса вокзалу роблять його не тільки справжнім транспортним вузлом регіону, а й унікальною туристичною пам'яткою.

Станція Гадігал у Сіднеї (Австралія)

Станція є частиною нової ультрасучасної мережі метрополітену Австралії, яка була відкрита для громадськості у 2024 році. Вона розташована в серці міста та вирізняється витонченим сучасним дизайном з чіткими лініями та великими скляними панелями.

Станція Байюнь у Гуанчжоу (Китай)

Станція Байюнь — вражаючий приклад сучасного китайського дизайну, що поєднує футуристичну архітектуру з природними мотивами. Характерний хвилеподібний дах станції виготовлений зі скла та сталі — він віддзеркалює плавні вигини місцевої гори Байюнь. Як ключова зупинка в системах швидкісних залізниць і метро країни, Байюнь з'єднує Гуанчжоу з містами по всьому Китаю.

