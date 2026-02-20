Відео
На сході Дніпропетровщини почали монтувати сітки над трасами — деталі

Дата публікації: 20 лютого 2026 16:53
У Дніпропетровській області почали встановлювати антидронові сітки на трасах
На Дніпропетровщині монтують антидронові сітки. Фото: Unplash, Армія Інформ. Колаж: Новини.LIVE

На сході Дніпропетровській області над низкою автомобільних доріг розпочали монтаж антидронових сіток. Насамперед йдеться  про ділянки автотраси Павлоград – Покровськ, яку щодня використовують цивільні водії. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Step.

Захист від атак дронів

Російські військові регулярно завдають ударів по цивільних транспортних засобах на цій ділянці за допомогою безпілотників.

Лише на минулому тижні ворожі дрони декілька разів наздоганяли та атакували цивільний транспорт. Згоріли щонайменше шість авто — бензовози, вантажівки, а також машина з хлібом.

Сітку натягують над окремими частинами траси, аби утруднити дрону прицільний удар. Кілька днів тому аналогічна атака сталася в Тернівці: тоді вогонь від безпілотника прийшовся на автобус, що віз гірників на зміну.

Шанс врятувати життя

Антидронова сітка не дає повного захисту й не забезпечує абсолютної безпеки. Проте в низці випадків безпілотник зачепиться за полотно або втратить здатність влучити в об’єкт. Це створює шанс уникнути загибелі людей.

Монтажні роботи тривають. Водіїв просять їхати цією ділянкою з найбільшою увагою та не залишати без уваги сигнали повітряної тривоги.

Як працює захист на інших трасах

Кількома тижнями раніше, на об'їзній дорозі міста Харкова також почали монтувати антидронові сітки. Монтаж триває цілодобово, без вихідних, навіть за мінусової температури.

Сітками планують закрити понад 20 ділянок автошляхів Харківської області. Йдеться насамперед про відрізки, де рух транспорту є інтенсивним і водночас вразливим до атак з повітря.

Важливо, що раніше такі конструкції встановлювали переважно військові підрозділи, але тепер до робіт долучені й цивільні підрядники з Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Завдяки цьому темпи зросли.

За добу фахівці можуть монтувати до 500 метрів захисної сітки. Це дозволяє швидше закривати протяжні ділянки траси, не перекриваючи повністю рух.

Раніше ми повідомляли, що через обстріли залізнічної інфраструктури обмежено рух між Дніпром та Запоріжжям — пасажири вимушені пересідати на автобуси.

В УЗ порекомендували пасажирам орієнтуватися на вказівки провідників і вокзальників, а також ввімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Також ми повідомляли, що ситуація з жахливим станом українських доріг після складних погодних умов має поліпшитись у найближчий час.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила уряду оперативно підготуватися до поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

дороги транспорт Дніпропетровська область дрони водії
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
