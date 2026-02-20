Небезпека на залізниці — УЗ обмежила рейси в низці регіонів

Зміна руху поїздів 20 лютого. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Через постійні обстріли Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів. Національний перевізник оприлюднив актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 20 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

Рух поїздів на Харківщині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

На Ізюм їдуть регіональні експреси за графіком без збоїв.

Як курсують поїзди в бік Запоріжжя та Дніпра 20 лютого

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно з залученням автобусних перевізників.

"Декілька рейсів далекого сполучення плануємо з/до Запоріжжя, але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", — розповіли в УЗ.

Можливі запізнення потягів, тому пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Що ще неохідно знати українцям

З кінця лютого рух поїздів в Україні фінансуватимуть за новими правилами — Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму. Його сенс в тому, що держава буде компенсувати Укрзалізниці різницю між вартістю та собівартістю внутрішніх пасажирських перевезеннь на далекі сполучення.

Потреба в новій моделі виникла тому, що нинішня система фактично працює зі значним перекосом. Адже реальна собівартість поїздки більш ніж утричі перевищує вартість квитка.

Але просто підвищити ціни на квитки в умовах воєнного стану неможливо. Зараз залізницею щодня користуються військові, їхні родини, внутрішньо переміщені особи та люди, які просто не мають альтернативи цьому виду транспорту.

Тепер держава на системній основі компенсуватиме перевізнику різницю між фактичною собівартістю перевезень і чинними тарифами. Така модель давно застосовується в більшості країн Європейського Союзу.

У 2026 році на державне замовлення пасажирських перевезень передбачено 16 млрд грн. Ці кошти покривають всі основні напрямки, куди сьогодні можна доїхати залізницею.

