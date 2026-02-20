На дорогах Днепропетровщины начали устанавливать антидронные сетки на трассах

На Днепропетровщине монтируют антидронные сетки. Фото: Unplash, Армия Информ. Коллаж: Новини.LIVE

В восточной части Днепропетровской области над рядом автомобильных дорог начали монтаж антидронових сеток. В первую очередь речь идет об участках автотрассы Павлоград — Покровск, которую ежедневно используют гражданские водители.

Защита от атак дронов

Российские военные регулярно наносят удары по гражданским транспортным средствам на этом участке с помощью беспилотников.

Только на прошлой неделе вражеские дроны несколько раз догоняли и атаковали гражданский транспорт. Сгорели по меньшей мере 6 авто — бензовозы, грузовики, а также машина с хлебом.

Сетку натягивают над отдельными частями трассы, чтобы затруднить дрону прицельный удар. Несколько дней назад аналогичная атака произошла в Терновке: тогда огонь от беспилотника пришелся на автобус, который вез горняков на смену.

Шанс спасти жизнь

Антидроновая сетка не дает полной защиты и не обеспечивает абсолютной безопасности. Однако беспилотник с большой вероятностью зацепится за сетку или потеряет способность попасть в объект. Это дает шанс избежать гибели людей.

Монтажные работы продолжаются. Водителей просят ехать по этому участку с наибольшим вниманием и не оставлять без внимания сигналы воздушной тревоги.

Как работает защита на других трассах

Несколькими неделями ранее, на объездной дороге города Харькова также начали монтировать антидронные сетки. Монтаж продолжается круглосуточно, без выходных, даже при минусовой температуре.

Сетками планируют закрыть более 20 участков автодорог Харьковской области. Речь идет прежде всего об отрезках, где движение транспорта является интенсивным и одновременно уязвимым к атакам с воздуха.

Важно, что раньше такие конструкции устанавливали преимущественно военные подразделения, но теперь к работам привлечены и гражданские подрядчики из Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Благодаря этому темпы возросли.

За сутки специалисты могут монтировать до 500 метров защитной сетки. Это позволяет быстрее закрывать протяженные участки трассы, не перекрывая полностью движение.

