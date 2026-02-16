Латвія планує прибрати з трас 235 знаків із назвами російських та білоруських міст

Дорожній знак в Латвії з напрямком на Москву. Фото: Latvijas Radio

У Латвії вирішили прибрати з дорожніх знаків назви російських і білоруських міст. Йдеться в першу чергу про інформаційні вказівники на державних автошляхах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Latvijas Radio.

Реклама

Читайте також:

Скільки дорожніх знаків планують змінити

За даними Управління державних доріг Латвії (Latvijas valsts ceļi, LVC), на трасах країни встановлено 235 інформаційних знаків, де згадуються населені пункти Росії або Білорусі. Тепер їх планують демонтувати або скоригувати.

У Міністерстві сполучення пояснили, що самоврядуванням рекомендують запланувати ці роботи до 30 вересня — у межах поточного ремонту чи будівництва доріг. Повну заміну хочуть провести поступово, без окремої масштабної кампанії.

Скільки це коштуватиме

За попередніми підрахунками, оновлення або заміна всіх таких знаків на державних дорогах може обійтися приблизно у 120 тисяч євро.

Наразі триває підготовчий етап. Реально до демонтажу зможуть перейти лише з початком будівельного сезону та за сприятливої погоди.

Чи вплине це на безпеку

У Міністерстві сполучення Латвії визнають, що зміни можуть створити певні організаційні нюанси.

Водночас у відомстві підкреслюють, що коригування знаків не становитиме суттєвих ризиків для безпеки дорожнього руху.

Раніше ми писали, що Україна й Румунія збудують сучасну дорогу на кордоні. Йдеться про напрямок "Порубне — Сірет".

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також оновлення української ділянки траси.

Також дізнайтеся, де розташована одна з найнебезпечніших доріг світу. Користувачі TripAdvisor називають цей маршрут у Великій Британії одним із найстрашніших у їх житті.