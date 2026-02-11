На трасах біля Харкова зводять захисні конструкції від дронів

Антидронові сітки на дорозі. Фото: Армія Інформ

На кільцевій дорозі біля Харкова почали монтувати антидронові сітки для захисту транспорту. Роботи виконують підрядники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на запит військових.

Монтаж триває цілодобово, без вихідних, навіть за мінусової температури. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Що саме роблять на трасах

Сітками планують закрити понад 20 ділянок автошляхів Харківської області. Йдеться насамперед про відрізки, де рух транспорту є інтенсивним і водночас вразливим до атак з повітря.

Раніше такі конструкції встановлювали переважно військові підрозділи. Тепер до робіт долучені й цивільні підрядники — завдяки цьому темпи зросли.

За добу фахівці можуть монтувати до 500 метрів захисної сітки. Це дозволяє швидше закривати протяжні ділянки траси, не перекриваючи повністю рух.

Що ще потрібно знати

Харківщина зараз залишається одним із найбільш обстрілюваних регіонів країни. Атаки дронів стали щоденною реальністю, особливо для прикордонних територій і логістичних маршрутів.

Тому укріплення трасидроновими сітками, як довели аналогічні дії на Херсонщині, дозволяють успішно зберегати рух на важливих транспортних артеріях.

