Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт На кільцевій у Харкові монтують антидроновий захист — деталі

На кільцевій у Харкові монтують антидроновий захист — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:40
На трасах біля Харкова зводять захисні конструкції від дронів
Антидронові сітки на дорозі. Фото: Армія Інформ

На кільцевій дорозі біля Харкова почали монтувати антидронові сітки для захисту транспорту. Роботи виконують підрядники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на запит військових.

Монтаж триває цілодобово, без вихідних, навіть за мінусової температури. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Реклама
Читайте також:

Що саме роблять на трасах

Сітками планують закрити понад 20 ділянок автошляхів Харківської області. Йдеться насамперед про відрізки, де рух транспорту є інтенсивним і водночас вразливим до атак з повітря.

Раніше такі конструкції встановлювали переважно військові підрозділи. Тепер до робіт долучені й цивільні підрядники — завдяки цьому темпи зросли.

За добу фахівці можуть монтувати до 500 метрів захисної сітки. Це дозволяє швидше закривати протяжні ділянки траси, не перекриваючи повністю рух.

Що ще потрібно знати

Харківщина зараз залишається одним із найбільш обстрілюваних регіонів країни. Атаки дронів стали щоденною реальністю, особливо для прикордонних територій і логістичних маршрутів.

Тому укріплення трасидроновими сітками, як довели аналогічні дії на Херсонщині, дозволяють успішно зберегати рух на важливих транспортних артеріях. 

Раніше ми писали, де в метро Харкова заховані таємні бункери. Наприклад, на станції метро "Університет" розташований урядовий бункер для керівництва міста, площею близько 300-500 кв. метрів.

Також ми повідомляли, де в Харкові планують відкрити нові станції метро. Перші тендери мають розпочати вже у лютому. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.

Харків дороги транспорт дрони автомобіль
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації