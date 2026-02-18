Уряд терміново готує ремонт розбитих автошляхів після зими — що відомо

Фото: Новини.LIVE, Facebook/Юлия Свириденко. Колаж: Новини.LIVE

Ситуація з жахливим станом українських доріг після складних помогодних умов має поліпшитись у найближчий час. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила уряду оперативно підготуватися до поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт уряду.

Реклама

Читайте також:

Що ремонтуватимуть першим

У першу чергу йдеться про стратегічні маршрути, які забезпечують логістику для оборони, життєзабезпечення громад і роботу критичної інфраструктури.

"Роботи мають розпочатися одразу після поліпшення погодних умов", — заявила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її інформацією, кошти на ремонт автодоріг заплановані у державному бюджеті на 2026 рік.

Хто буде контролювати ремонт доріг

Прем'єр-міністерка доручила контролювати цей процес віце-прем’єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі.

А також — Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд розгляне потребу в додаткових коштах, якщо існуючого фінансування не вистачить.

Що трапилось з дорогами в Україні

Нагадаємо, що цієї зими різко погіршився і став небезпечним для водіїв стан траси Київ-Одеса — однієї з головних транспортних та логістичних артерій країни.

Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється.

У мережі з’являється дедалі більше відео з траси. На кадрах видно, як водії змушені різко маневрувати, щоб об’їхати глибокі ями, інколи виїжджаючи на зустрічну смугу.

На окремих ділянках автомобілі їдуть майже повзучи — швидкість падає до 10 км/год.

Як зазначають водії, небезпечні місця позначені попереджувальними знаками практично по всій трасі. Їх встановлюють майже кожні 20 метрів, що лише підкреслює масштаб проблеми — дорога фактично вся в аварійному стані.

Аналогічна ситуація спостерігається і на інших трасах країни, а також у Києві. Українські водії масово повідомляють про пошкодження авто, і це не тільки пробиті колеса — часто страждає підвіска, днище та все інше.

Нагадаємо, у Львові готують проєкт великої перебудови західної об’їзної дороги М-10 Львів — Краковець. На перехресті з трасою М-11 з'явиться трирівнева розв’язка. Кільце, до якого водії вже звикли, обіцяють зберегти.

Ще дві дворівневі розв’язки збудують біля залізничного шляхопроводу та мосту через річку, а вздовж траси встановлять шумозахисні екрани. Після завершення робіт дозволена швидкість зросте до 110 км/год.

Також ми писали, що у Мумбаї для багатіїв збудували спеціальну трасу, завдяки якій маршрут із півночі на південь мегаполіса тепер займає близько 10 хвилин замість 40–45. Частина дороги йде естакадами над морем, частина — підводним тунелем.