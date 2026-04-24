Перетин кордону з Польщею: на КПП Рава-Руська до червня частково обмежать рух

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

На пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею почали ремонт дороги, який затягнеться щонайменше до початку червня. Через роботи зміниться організація руху, можливі затримки на кордоні. Водіям радять заздалегідь це враховувати, бо ситуація може коливатись упродовж усього періоду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу.

Що ремонтують на кордоні

Йдеться про ділянку перед самим пунктом пропуску з українського боку, у зоні сервісного обслуговування. Там оновлюють дорожнє покриття: точна дата завершення не остаточна, але орієнтиром називають 1 червня.

"У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги", — зауважують у Держприкордонслужбі.

У прикордонній службі зазначають, що серйозних збоїв не прогнозують, але дрібні затримки або зміни у швидкості проходження цілком можливі.

На що звернути увагу водіям при перетині кордону з Польщею

Тим, хто планує перетин кордону найближчим часом, радять не ігнорувати ситуацію.

Держприкордонслужба закликає водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску.

