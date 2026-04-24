Головна Транспорт На кордоні з Польщею зміни: що чекає водіїв на КПП "Рава-Руська"

На кордоні з Польщею зміни: що чекає водіїв на КПП "Рава-Руська"

Дата публікації: 24 квітня 2026 12:22
Перетин кордону з Польщею: на КПП Рава-Руська до червня частково обмежать рух
Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

На пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею почали ремонт дороги, який затягнеться щонайменше до початку червня. Через роботи зміниться організація руху, можливі затримки на кордоні. Водіям радять заздалегідь це враховувати, бо ситуація може коливатись упродовж усього періоду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу.

Що ремонтують на кордоні

Йдеться про ділянку перед самим пунктом пропуску з українського боку, у зоні сервісного обслуговування. Там оновлюють дорожнє покриття: точна дата завершення не остаточна, але орієнтиром називають 1 червня.

"У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги", — зауважують у Держприкордонслужбі.

У прикордонній службі зазначають, що серйозних збоїв не прогнозують, але дрібні затримки або зміни у швидкості проходження цілком можливі.

Читайте також:

На що звернути увагу водіям при перетині кордону з Польщею

Тим, хто планує перетин кордону найближчим часом, радять не ігнорувати ситуацію.

Держприкордонслужба закликає водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску. 

Що ще потрібно знати про перетин кордону з Польщею

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у квітні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2172 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що на одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Тепер всі необхідні процедури пасажирам необхідно проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що після угоди з PKP Укрзалізниця працюватиме на польських маршрутах. На частині маршрутів з Варшави, Перемишля та Хелма буде використовуватися рухомий склад Укрзалізниці, а обслуговування пасажирів забезпечуватимуть українські бригади.

Польща водії виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
