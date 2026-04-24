Пересечение границы с Польшей: на КПП Рава-Русская до июня частично ограничат движение

Автомобили на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

На пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей начали ремонт дороги, который затянется как минимум до начала июня. Из-за работ изменится организация движения, возможны задержки на границе. Водителям советуют заранее это учитывать, потому что ситуация может колебаться на протяжении всего периода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпогранслужбу.

Что ремонтируют на границе

Речь идет об участке перед самым пунктом пропуска с украинской стороны, в зоне сервисного обслуживания. Там обновляют дорожное покрытие: точная дата завершения не окончательная, но ориентиром называют 1 июня.

"В связи с этим движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы", — отмечают в Госпогранслужбе.

В пограничной службе отмечают, что серьезных сбоев не прогнозируют, но мелкие задержки или изменения в скорости прохождения вполне возможны.

На что обратить внимание водителям при пересечении границы с Польшей

Тем, кто планирует пересечение границы в ближайшее время, советуют не игнорировать ситуацию.

Госпогранслужба призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска.

Что еще нужно знать о пересечении границы с Польшей

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят автобусные билеты в Польшу в апреле. Цена билетов из Киева в Варшаву стартует от 2172 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что на одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Теперь все необходимые процедуры пассажирам необходимо проходить в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Еще Новини.LIVE сообщали, что после соглашения с PKP Укрзализныця будет работать на польских маршрутах. На части маршрутов из Варшавы, Перемышля и Хелма будет использоваться подвижной состав Укрзализныци, а обслуживание пассажиров будут обеспечивать украинские бригады.