Нові правила повернення квитків УЗ — що необхідно знати пасажирам

Мінрозвитку та Укрзалізниця підготували проєкт змін, що стосуються повернення залізничних квитків. Найбільше коштів будуть втрачати пасажири, які будуть змінювати свої плани за кілька днів та годин до відправлення потягів.

Нові правила повернення квитків УЗ

В компанії розповіли, що майже 70% квитків повертають за 4 дні до відправлення поїзда. Більшість з них не продається і потяги часто вирушають із напівпорожніми вагонами, хоча на початку продажу на квитки був суттєвий попит.

Через таку патову ситуацію УЗ втрачає кошти, які могла б витратити на покращення сервісу та відновлення після атак Росії на залізницю.

Перевізник планує запровадити нову систему повернення посадкових талонів. Вона передбачає, що сума, яку повертають пасажиру, буде залежати від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Тобто чим раніше мандрівник поверне квиток — тим на більшу суму компансації він зможе розраховувати.

Зокрема, якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда — кошти повернуться пасажири у повному розмірі.

Якщо мандрівник змінить плани за 10-14 діб — йому буде повернуто 90% вартості посадкового талона.

За повернення квитків за 5-9 діб пасажир зможе отримати не більше 75% від їх вартості, а від 1 до 4 діб — 50% вартості.

Найбільше мандрівник втратить, якщо змінить плани за менше ніж за 24 години до відправлення потягу. В таком випадку йому повернеться в середньому 30% вартості проїзду.

