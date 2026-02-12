Придбати квитки на потяг зі Львова до Запоріжжя майже неможливо — в УЗ пояснили причину

В УЗ пояснили, чому квитків до Запоріжжя тепер немає
Національний перевізник "Укрзалізниця" з 19 лютого тимчасово скасовує маршрути, що прямують до Запоріжжя та у зворотному напрямку. Причина — щоденні обстріли колій, станцій і техніки на цій ділянці.
Таке рішення ухвалили, щоб захистити пасажирів і працівників залізниці. Про це пише Новини.LIVE з посиланням на відповідь представника Укрзалізниці у Facebook.
Замість Запоріжжя поїзди поїдуть до Дніпра
Одна з пасажирок поцікавилася, чому скасували рейси поїзда 086 Л Львів —Запоріжжя, і чи будуть квитки на цей потяг з 20 лютого.
Але відповідь УЗ виявилася невтішною. Окремі рейси тепер закінчують або починають рух у Дніпрі, а не в Запоріжжі.
"Через тривалі та регулярні ворожі обстріли залізничної інфраструктури на запорізькому напрямку з 19 лютого тимчасово обмежено рух частини поїздів до/з Запоріжжя, окремі рейси скорочені до/з Дніпра", — розповіли в УЗ.
В компанії додали, що це непросте, але вимушене рішення, продиктоване виключно міркуваннями безпеки пасажирів і залізничників.
Порада від УЗ
Також представник Укрзалізниці дав пораду тим, кому потрібно дістатися до Запоріжжя чи виїхати з нього.
"Якщо наразі немає квитків із Запоріжжя, будь ласка, спробуйте пошукати варіанти відправлення з Дніпра або маршрути з пересадкою, застосунок в цьому допоможе", — порадили в УЗ.
Що трапилось на цій ділянці залізниці
З початку року безпекова ситуація на ділянці Укрзалізниці в Запорізькій області погіршилася. Через постійні обстріли та руйнування, рух поїздів по цій ділянці став дуже небезпечним.
Тому вже декілька тижнів Укрзалізниця спільно з різними державними та приватними організаціями організовує автобусні трансфери від найближчих безпечних станцій в бік Дніпра та Запоріжжя.
В УЗ наголошують, що компанія постійно контролює та посилює захист цієї ділянки й робить все можливе, щоб зберегти сполучення.
Раніше ми писали, який вигляд має новий плацкарт УЗ. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт вітчизняного виробництва. В соцмережах показали умови в них та розповіли, як придбати квиток.
Також розповідали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через дешеві квитки для пасажирів.
Читайте Новини.LIVE!