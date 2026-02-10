УЗ запускає Романтичний експрес для закоханих — де придбати квитки

Романтична подорож потягом. Фото: пресслужба УЗ

До Дня закоханих Укрзалізниця запускає Романтичний експрес. На щасливчиків, яким вдасться придбати квитки, чекає захоплююча та атмосферна подорож справжнім паровозом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УЗ.

Реклама

Читайте також:

Романтичний потяг УЗ

Зазначається, що романтичні потяги країни традиційно курсуватимуть у Києві та Львові. Пасажири зможуть насолодитися не лише атмосферою, а й світлом та теплом.

"Запрошуємо всіх закоханих — незалежно від віку, "стажу" стосунків чи того, перше це побачення чи золоте весілля. Адже кохання не має кордонів і не рахує років", — йдеться в повідомленні.

Квитки на Романтичний експрес вже доступні в застосунку перевізника. Військові можуть придбати місця на спеціальний потяг у застосунку "Армія+". Захисникам також даруватимуть подарунки від партнерів УЗ.

Святковий потяг курсуватиме лише 14 та 15 лютого за 2 маршрутами:

Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний;

Львів — Львів-Романтичний.

Зі столиці Романтичний експрес відправлятиметься о 14:45 та 19:10, зі Львова — о 15:30 та 19:00.

Перевізник повідомив, що поїздка триватиме 2 години, а потяг прибуватиме до Центральних вокзалів міст. Закохані мандруватимуть справжнім паровозом, у новенькому люкс вагоні, в купе на двох під романтичну музику.

Раніше ми розповідали, що Мінрозвитку та Укрзалізниця хочуть змінити правила повернення залізничних квитків. Найбільше грошей втрачатимуть пасажири, які здаватимуть квиток незадовго до відправки потяга.

Також писали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.