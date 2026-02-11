Відео
Головна Транспорт Потяги "Укрзалізниці" змінюють маршрути — які рейси скасовано

Потяги "Укрзалізниці" змінюють маршрути — які рейси скасовано

Дата публікації: 11 лютого 2026 10:28
Росія атакує УЗ — які потяги скасовано та зазнали змін
Розклад руху потягів. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушено змінила рух потягів в окремих регіонах. Компанія оприлюднила для пасажирів оперативну інформацію про зміни розкладу із урахуванням безпекової ситуації.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Читайте також:

Сумщина та Чернігівщина залишається під небезпекою

УЗ відновила рух регіональних поїздів, які наразі курсують до/з Конотопа, а також приміських— до/з станції Кролевець. Рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку не було запущено.

Ситуація на Харківщині

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Через загрозу пасажири дістаються до місць призначень автобусними маршрутами, було забезпечено стиковку.

Чи є загроза у Запорізькій області

В УЗ попередили, що безпекова ситуація в Запорізький області нині є нестабільною. Залізничники посилено моніторять загрози і залежно від обстановки залучають або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Перевізник закликав пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і працівників вокзалів.

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Зокрема, за правила перевізника місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце. 

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають права  без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Раніше ми писали, який вигляд має новий плацкарт УЗ. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт вітчизняного виробництва. В соцмережах показали умови в них та розповіли, як придбати квиток.

Також розповідали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через дешеві квитки для пасажирів.

Укрзалізниця подорож поїзди небезпека війна в Україні
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
