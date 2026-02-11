Росія атакує УЗ — які потяги скасовано та зазнали змін

Розклад руху потягів. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушено змінила рух потягів в окремих регіонах. Компанія оприлюднила для пасажирів оперативну інформацію про зміни розкладу із урахуванням безпекової ситуації.

Сумщина та Чернігівщина залишається під небезпекою

УЗ відновила рух регіональних поїздів, які наразі курсують до/з Конотопа, а також приміських— до/з станції Кролевець. Рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку не було запущено.

Ситуація на Харківщині

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Через загрозу пасажири дістаються до місць призначень автобусними маршрутами, було забезпечено стиковку.

Чи є загроза у Запорізькій області

В УЗ попередили, що безпекова ситуація в Запорізький області нині є нестабільною. Залізничники посилено моніторять загрози і залежно від обстановки залучають або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Перевізник закликав пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і працівників вокзалів.

Що ще варто знати українцям

