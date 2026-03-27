Головна Транспорт Майже 22 години в небі: найдовші рейси у світі в 2026 році

Майже 22 години в небі: найдовші рейси у світі в 2026 році

Дата публікації: 27 березня 2026 14:00
Майже 22 години в небі: найдовші рейси у світі в 2026 році
United Airlines робить найдовші рейси у світі. Фото: Simple Flying

Авіакомпанія United Airlines у 2026 році запускає та розширює наддовгі маршрути тривалістю до 22 годин. Частина цих перельотів виконується без зміни літака, що фактично перетворює їх на безперервні подорожі. Найдовші маршрути поєднують США з Азією та Океанією і формують новий сегмент тривалих перельотів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Перельоти завдовжки на добу

Зазвичай увага аналітиків зосереджена на прямому сполученні, але цього разу до переліку включили і маршрути з однією зупинкою. 

Справа в тому, що для більшості авіакомпаній рейси з однією пересадкою виконуються на тому самому літаку і з тим же номером. Літак робить технічну посадку, заправляється, екіпаж змінюється, а пасажири залишаються в тому ж літаку на тих же місцях. Це дає більш реалістичну картину тривалих перельотів.

Найдовші маршрути United у 2026 році

Серед головних напрямків виділяються:

  • Х’юстон — Токіо (Наріта) — Улан-Батор: до 21 год 55 хв; 
  • Лос-Анджелес — Гонконг — Бангкок: близько 21 год 45 хв;
  • Лос-Анджелес — Гонконг — Хошимін: до 20 год 45 хв;
  • Лос-Анджелес — Токіо — Себу: приблизно 20 год 30 хв;
  • Денвер — Токіо — Корор: понад 19 год

Далі йдуть менш тривалі, але все ще дуже довгі рейси, які займають від 17 до 18 годин — зокрема прямі перельоти із Сан-Франциско до Сінгапуру чи з Х’юстона до Сіднея.

Що змінилося в маршрутній мережі наддалеких перельотів

У 2025 році компанія повернула або відкрила одразу кілька напрямків в Азії. Наприклад, рейси до Бангкока і Хошиміна виконуються через Гонконг, причому літак продовжує рух без зміни борту.

Раніше частина маршрутів мала нижчу заповнюваність, і це вплинуло на перегляд стратегії. Нові комбінації напрямків дозволяють краще завантажувати рейси, хоча прибутковість залишається обмеженою, бо основний пасажиропотік формують лише туристи та діаспора. 

Що ще варто знати подорожуючим літаками

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що дешевих авіаквитків більше не буде

Європейські авіакомпанії повідомили, що вартість авіаквитків зросте через різке підвищення цін на пальне. Цьому сприяли бойові дії в Ірані та порушення постачання нафти через акваторію Перської затоки. У зв’язку з цим упродовж найближчого періоду пасажири сплачуватимуть вищу ціну, хоча наразі тарифи ще тримаються на колишньому рівні.

Ще Новини.LIVE розповідали, що британська компанія British Airways планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Зокрема, літак буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Оббивка салону матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож. Біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Також Новини.LIVE писали, що українська стюардеса поділилася покроковою інструкцією для тих, хто хоче працювати в авіації. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидату чи кандидатці.

Поради базуються на особистому досвіді роботи в авіакомпанії.

авіарейси авіаквитки літаки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
