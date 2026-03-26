United Airlines встановлює нові крісла, з яких можна буде скласти ліжко

Літак United Airlines доставляє пасажирів. Фото: prnewswire.com

Одна з найбільших авіакомпаній США впроваджує інноваційний дизайн крісел, який дозволяє перетворити цілий ряд на диван під час далекомагістральних рейсів. У 2027 році в літаках United Airlines можна буде забронювати послугу "Relax Row". За доплату пасажири зможуть відпочити з комфортом у літаку перед насиченою відпусткою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

United Airlines оновить крісла для пасажирів

Авіакомпанії почали заробляти на пасажирах, які готові доплатити за те, щоб сусідні місця залишалися вільними. Зокрема, авіакомпанія United Airlines запровадила нову послугу "Relax Row". З 2027 року пасажири зможуть забронювати одразу три сусідні місця в економкласі.

Кожне місце в літаку обладнане підставкою для ніг, яку можна підняти та скласти таке собі ліжко. Бортпровідники надаватимуть пасажирам матрац, ковдру та дві подушки (плюс м'яку іграшку, якщо ви подорожуєте з дітьми).

Пасажири можуть забронювати ряди "Relax Row" як для однієї особи, так і для пари або сім’ї з трьох осіб. У кожному літаку для цього буде виділено до 12 рядів.

Читайте також:

The entire row is alllllll yours.



Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out...



You'll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

До 2030 року ряди "United Relax Row" будуть доступні на понад 200 літаках моделей 787 та 777, що належать авіакомпанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що United Airlines на нових літаках запровадила каюти бізнес-класу Polaris наступного покоління. У нових люксах Polaris будуть встановлені двері та більші екрани для розваг. Крім того пасажири зможуть скористатися бездротовою зарядкою.

Також Новини.LIVE писали, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти. Сторонній шум заважає їм керувати повітряним судном.

Часті питання

Яку сумку українці можуть взяти на борт United Airlines без доплат?

Авіакомпанія United Airlines дозволяє більшості пасажирів брати з собою одну одиницю ручної поклажі розмірами до 23 см × 35 см × 56 см. Також без доплат можна взяти із собою сумочку, рюкзак чи сумку з ноутбуком розмірами до 22 см × 25 см × 43 см.

Коли українцям потрібно зареєструватися на рейс United Airlines?

З 3 червня 2025 року авіакомпанія United Airlines вимагає від пасажирів пройти реєстрацію щонайменше за 45 хвилин до вильоту на внутрішніх рейсах і за 60 хвилин — на міжнародних, незалежно від наявності багажу.

Онлайн-реєстрація відкривається за 24 години до вильоту. Недотримання цих термінів може призвести до втрати права на посадку.