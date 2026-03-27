Почти 22 часа в небе: самые долгие рейсы в мире в 2026 году

Авиакомпания United Airlines в 2026 году запускает и расширяет сверхдлинные маршруты продолжительностью до 22 часов. Часть этих перелетов выполняется без смены самолета, что фактически превращает их в непрерывные путешествия. Самые длинные маршруты соединяют США с Азией и Океанией и формируют новый сегмент длительных перелетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Перелеты длиною в сутки

Обычно внимание аналитиков сосредоточено на прямом сообщении, но на этот раз в перечень включили и маршруты с одной остановкой.

Дело в том, что для большинства авиакомпаний рейсы с одной пересадкой выполняются на том же самолете и с тем же номером. Самолет совершает техническую посадку, заправляется, экипаж меняется, а пассажиры остаются в том же самолете на тех же местах. Это дает более реалистичную картину длительных перелетов.

Самые длинные маршруты United в 2026 году

Среди главных направлений выделяются:

Хьюстон — Токио (Нарита) — Улан-Батор: до 21 ч 55 мин;

Лос-Анджелес — Гонконг — Бангкок: около 21 ч 45 мин;

Лос-Анджелес — Гонконг — Хошимин: до 20 ч 45 мин;

Лос-Анджелес — Токио — Себу: примерно 20 ч 30 мин;

Денвер — Токио — Корор: более 19 ч.

Далее следуют менее длительные, но все еще очень длинные рейсы, которые занимают от 17 до 18 часов — в частности прямые перелеты из Сан-Франциско в Сингапур или из Хьюстона в Сидней.

Что изменилось в маршрутной сети сверхдальних перелетов

В 2025 году компания вернула или открыла сразу несколько направлений в Азии. Например, рейсы в Бангкок и Хошимин выполняются через Гонконг, причем самолет продолжает движение без смены борта.

Ранее часть маршрутов имела более низкую заполняемость, и это повлияло на пересмотр стратегии. Новые комбинации направлений позволяют лучше загружать рейсы, хотя прибыльность остается ограниченной, потому что основной пассажиропоток формируют только туристы и диаспора.

