Де побудований найвищий міст у світі — висота та чим він унікальний

Міст Хуацзян-Каньйон. Фото: Xinhua

Найвищий у світі міст був побудований у Китаї. Висота Хуацзян-Каньйон сягає рекордних 625 метрів. На ньому створили скляний прохід і панорамне кафе.

Про це пише Daily Express.

Чим унікальний міст Хуацзян-Каньйон

Міст Хуацзян-Каньйон в Китаї визнаний найвищим мостом у світі. Його висота від дна ущелини до проїжджої частини становить 625 метрів. Він майже вдвічі вищий за лондонський Шард і має загальну довжину 2890 метрів, а його головний проліт простягається на 1420 метрів.

Міст перетинає річку Бейпан, яка протікає через каньйон Хуацзян, і з'єднує спеціальний район Лючжі та округ Аньлун.

Світовий рекорд був встановлений лише у вересні минулого року. Хуацзян-Каньйон "відібрав" титул найвищого мосту у мосту Дуге, який простягається над тією ж річкою у 200 км вище за течією. Висота Дуге складає 565 метрів, з 2016 по 2025 рік він був найвищим мостом у світі.

Міст Хуацзян-Каньйон може похвалитися скляною підлогою, з якого відвідувачі можуть милуватися каньйоном і річкою. Крім того, тут є кафе зі скляними стінами під назвою Interstellar Coffee. Воно розташоване на висоті 800 метрів над долиною в одній з веж моста.

