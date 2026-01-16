Відео
Кафе та скляна підлога — чим вражає найвищий міст у світі

Кафе та скляна підлога — чим вражає найвищий міст у світі

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 07:32
Де побудований найвищий міст у світі — висота та чим він унікальний
Міст Хуацзян-Каньйон. Фото: Xinhua

Найвищий у світі міст був побудований у Китаї. Висота Хуацзян-Каньйон сягає рекордних 625 метрів. На ньому створили скляний прохід і панорамне кафе. 

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Чим унікальний міст Хуацзян-Каньйон

Міст Хуацзян-Каньйон в Китаї визнаний найвищим мостом у світі. Його висота від дна ущелини до проїжджої частини становить 625 метрів. Він майже вдвічі вищий за лондонський Шард і має загальну довжину 2890 метрів, а його головний проліт простягається на 1420 метрів.

Міст перетинає річку Бейпан, яка протікає через каньйон Хуацзян, і з'єднує спеціальний район Лючжі та округ Аньлун. 

Світовий рекорд був встановлений лише у вересні минулого року. Хуацзян-Каньйон "відібрав" титул найвищого мосту у мосту Дуге, який простягається над тією ж річкою у 200 км вище за течією. Висота Дуге складає 565 метрів, з 2016 по 2025 рік він був найвищим мостом у світі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міст Хуацзян-Каньйон може похвалитися скляною підлогою, з якого відвідувачі можуть милуватися каньйоном і річкою. Крім того, тут є кафе зі скляними стінами під назвою Interstellar Coffee. Воно розташоване на висоті 800 метрів над долиною в одній з веж моста.

Раніше ми розповідали про найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Також ми писали про незвичні залізниці світу. Вони перетворять ваш маршрут із точки А в точку Б у справжню пригоду.

Китай міст подорож рекорд туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
