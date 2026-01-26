Японія будує найшвидший поїзд у світі — чи планують впроваджувати такі технології в Європі

Потяги в Японії. Фото: Pexels

Компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Багатьох пасажирів цікавить, чи з'являться такі потяги з новітніми технологіями у Європі.

Про це пише Euronews.

В Японії будують найшвидші потяги

Зазначається, серія потягів L0 використовуватиме магнітну левітацію (маглев) — технологію, яка підіймає поїзд над коліями, дозволяючи вагонам рухатися вперед за допомогою іншого електродвигуна. Використовуючи як електрику, так і магніти, цей метод дозволяє поїзду ковзати в повітрі з дуже високою швидкістю.

Очікується, що цей поїзд зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год, що значно перевищує швидкість єдиного на даний момент комерційного поїзда на магнітній подушці у світі, китайського Shanghai Maglev, який розвиває швидкість до 460,2 км/год.

Для порівняння, найшвидші поїзди Європи, французький TGV та італійський AGV Italo, можуть розвивати швидкість від 306 до 354 км/год.

Зазвичай поїздка на поїзді з Токіо до Нагої може тривати від 1 години 26 хвилин до 2,5 годин і більше, залежно від того, чи пасажири користуються швидкісним поїздом (Shinkansen), чи повільнішими поїздами Kodama або Hikari.

Однак лінія Чуо-Сінкансен серії L0, яка зараз будується, ймовірно, скоротить цей час у дорозі до 40 хвилин.

Якщо порівняти з Європою, то цей поїзд скоротив би час у дорозі між Лондоном і Единбургом до 60 хвилин. Нині така поїздка займає від чотирьох до п'яти годин.

Чи з'явиться потяг L0 в Європі

Інтеграція такого високошвидкісного поїзда на ринок Європи може виявитися набагато складнішою, ніж здається. Це пов'язано з тим, що ці ринки зазвичай приділяють багато уваги комфорту пасажирів, загальному враженню від подорожі, розкоші та доступності поїздок.

Крім того, поїзд серії L0 вимагатиме значних інвестицій, а також інфраструктурної підтримки, оскільки він не зможе курсувати по існуючих залізничних лініях. Більша частина лінії також повинна пролягати через тунелі, які доведеться побудувати спеціально для цієї мети.

Він також споживає набагато більше енергії, ніж європейські поїзди, що збільшує витрати, а також його вагони вміщують меншу кількість пасажирів.

