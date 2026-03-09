Wizz Air отримала дозвіл на чартерні рейси між Британією та США

Wizz Air вперше літатиме до США. Фото: Pexels, Wizz Air. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія Wizz Air вперше отримала офіційне схвалення від американських регуляторів для виконання польотів між Європою (Великою Британією) та Сполученими Штатами. Проте цей дозвіл стосується тільки чартерних рейсів, а не регулярних.

Simple Flying розказують про важливі нюанси цього історичного для Wizz Air дозволу.

Важливий нюанс для польотів

Авіакомпанія збирається використовувати це схвалення головним чином для перевезення великих груп, зокрема спортивних команд і груп уболівальників, які прямують на значущі події. Це рішення стало першим офіційним кроком авіакомпанії у напрямку трансатлантичних перевезень.

Таким чином, незважаючи на дозвіл, Wizz Air ще не виходить на регулярний ринок США. Авіакомпанія буде виконувати рейси на ситуаційній основі, обслуговуючи спеціальні події та групові подорожі, а не окремих пасажирів, які бронюють квитки через стандартні канали.

Звичайним пасажирам не варто очікувати регулярних лоукост-рейсів до Сполучених Штатів найближчим часом.

Кого перевозитиме Wizz Air

Насамперед дозвіл Міністерства транспорту США для Wizz Air спрямований на задоволення попиту під час прийдешнього Чемпіонату світу з футболу в червні, куди подорожуватиме велика кількість європейських футбольних уболівальників.

Такі рейси організовуватимуть для конкретних груп, а не пропонуватимуть окремим пасажирам. Wizz Air використовуватиме цей підхід, щоб перевірити трансатлантичний ринок без зобов'язання запускати регулярні рейси.

"Отримання дозволу на діяльність між Великою Британією та Сполученими Штатами є величезною віхою для нашої компанії. Це відкриває двері до неймовірних можливостей", — заявила Івонн Мойніган, керуючий директор Wizz Air UK.

Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів

Нагадаємо, що Wizz Air анонсував нові рейси з найближчих до України аеропортів. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Молдови — аеропорт цієї країни став вже своєрідним хабом для українців.

Авіакомпанія анонсувала два довгоочікувані рейси з міжнародного аеропорту Ясси в літньому розкладі 2026 року. Мандрівники зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи.

Окрім того, у травні та червні компанія додасть маршрути з молдавської столиці Кишинева до популярних Німечини, Франції, Італії та Греції.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air. У авіакомпанії немає одного конкретного приватного власника, якоїсь сім’ї чи однієї особи, яка володіє Wizz Air цілком або контролює її самостійно. Найвпливовішими є групи інвесторів Indigo Partners, решта — різні фонди та управлінці капіталом, які тримають пакети від кількох до кількох десятків відсотків.