Wizz Air отримала дозвіл на чартерні рейси між Британією та США

Лоукостер Wizz Air отримав дозвіл на польоти до США — у чому нюанс
Авіакомпанія Wizz Air вперше отримала офіційне схвалення від американських регуляторів для виконання польотів між Європою (Великою Британією) та Сполученими Штатами. Проте цей дозвіл стосується тільки чартерних рейсів, а не регулярних.
Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying розказають про важливі нюанси цього історичного для Wizz Air дозволу.
Важливий нюанс для польотів
Авіакомпанія збирається використовувати це схвалення головним чином для перевезення великих груп, зокрема спортивних команд і груп уболівальників, які прямують на значущі події. Це рішення стало першим офіційним кроком авіакомпанії у напрямку трансатлантичних перевезень.
Таким чином, незважаючи на дозвіл, Wizz Air ще не виходить на регулярний ринок США. Авіакомпанія буде виконувати рейси на ситуаційній основі, обслуговуючи спеціальні події та групові подорожі, а не окремих пасажирів, які бронюють квитки через стандартні канали.
Звичайним пасажирам не варто очікувати регулярних лоукост-рейсів до Сполучених Штатів найближчим часом.
Кого перевозитиме Wizz Air
Насамперед дозвіл Міністерства транспорту США для Wizz Air спрямований на задоволення попиту під час прийдешнього Чемпіонату світу з футболу в червні, куди подорожуватиме велика кількість європейських футбольних уболівальників.
Такі рейси організовуватимуть для конкретних груп, а не пропонуватимуть окремим пасажирам. Wizz Air використовуватиме цей підхід, щоб перевірити трансатлантичний ринок без зобов'язання запускати регулярні рейси.
"Отримання дозволу на діяльність між Великою Британією та Сполученими Штатами є величезною віхою для нашої компанії. Це відкриває двері до неймовірних можливостей", — заявила Івонн Мойніган, керуючий директор Wizz Air UK.
